Todo sobre la luz obligatoria de emergencia V16 que sustituye a los triángulos del coche

Repasamos en esta información, en formato pregunta y respuesta, todo lo que se necesita saber sobre las luces naranjas V16 que deberán sustituir a los triángulos de emergencia de los coches…

¿Qué es el dispositivo luz naranja conocido también como V16?

Con motivo del nuevo reglamento de auxilio en carretera, todos los conductores de turismos deberemos sustituir los triángulos que llevamos en el coche y con los que señalizamos una avería o un accidente por una señal luminosa. Estos dispositivos conocidos como V16 deberán estar, además, conectados con la Dirección General de Tráfico indicando nuestra localización.

¿En qué consiste la señal V16?

Se trata de una baliza que debe ser de color amarillo y visible en 360 grados. Debe colocarse en la parte superior del vehículo y debe ser capaz de resistir temperaturas de entre 10 grados bajo y cero y 50 grados y tener un protección IP54. Lo que hace esta baliza es informar de la posición del vehículo cada 100 segundos. Este envío de la posición es recogido en el sistema de la Dirección General de Tráfico. Además, este dispositivo tendrá que tener una alimentación autónoma, por medio de una pila o bien con una batería que garantice su uso al final de 18 meses. Si utiliza una batería recargable, debería poder ser recargada dentro del propio vehículo.

¿Por qué son obligatorios estos dispositivos?

El motivo de sustituir los triángulos por la señal luminosa es para reducir los atropellos que se producen cuando los usuarios están en los alrededores del vehículo siniestrado o averiado. Por ejemplo, en los últimos tres años han fallecido 40 personas al parar su vehículo en la vía.

¿Qué ventajas tiene el dispositivo V16?

Principalmente que no hace falta salir del coche a colocar la luz de emergencia, que es visible a un kilómetro de distancia y que se remiten las coordenadas a la DGT para que después este organismo las comparta con los navegadores, aplicaciones, paneles informativos y vehículos conectados. Además, al ser un dispositivo que no está integrado en el vehículo vale para cualquier vehículo, ya sea nuevo o antiguo. Y también es un dispositivo que ofrece una mayor visibilidad ante situaciones con baja luminosidad, como de noche o con niebla.

¿Hasta cuándo se pueden utilizar los triángulos? ¿Cuándo serán obligatorias las luces V16?

Los triángulos se podrán seguir utilizando hasta el 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha solo se permitirá la señal luminosa V16 con geolocalización.

¿Hay que pagar una cuota de conectividad?

No, ninguna. Cada luz V16 vendrá con la conectividad prepagada por al menos 12 años.

¿Cuál es la novedad de esta semana? ¿Qué ha ocurrido?

La principal novedad que ha ocurrido esta semana es que hasta ahora ya se estaban vendiendo dispositivos V16. Sin embargo, estos dispositivos no tenían una conexión homologada con la DGT porque, entre otras razones, esta semana es cuando se han publicado los requisitos técnicos. Por lo tanto, los dispositivos que se han comercializado hasta ahora no estaban homologados.

¿Cuándo se han aprobado los requisitos técnicos nuevos?

En el Consejo de Ministros del pasado martes 20 de diciembre de 2022 se ha aprobado un Real Decreto que define técnicamente las luces naranjas, conocidas técnicamente como V16, y que deberán contar con una función de geolocalización, lo que es novedad.

¿Estos dispositivos ya existían con anterioridad?

Hasta ahora los dispositivos que se han estado comercializando no estaban homologados para que se conectaran con la Dirección General de Tráfico. Entre otras cosas porque hasta ahora el proceso de certificación y conexión no se había publicado. La novedad, por tanto, reside en que a partir de ahora, una vez que se ha aprobado el Reglamento, las normas ya están claras y precisas y los fabricantes tienen que cumplirlas.

¿Qué ocurre con las luces V16 que se hayan comprado hasta ahora?

Hasta ahora los dispositivos V16 que estaban en el mercado no estaban conectados con la plataforma DGT 3.0 debido a que el proceso de certificación del mismo no se había publicado. Por lo tanto, aquellos ciudadanos que hubieran comprado un dispositivo no certificado y no conectado, deberán realizar una nueva compra del dispositivo antes del 1 de enero de 2026.

¿Cuándo se podrá comprar una dispositivo V16 homologado y certificado?

Los fabricantes ahora podrán acudir a los servicios técnicos responsables de la certificación para someter los dispositivos a las pruebas definitivas para comprobar que cumplen con los requisitos técnicos. Si fuera así, en los próximos meses se espera que ya se puedan comercializar las V16 conectadas.

¿Cómo saber si el dispositivo V16 está homologado y es válido?

La Dirección General de Tráfico publicará en su página web los dispositivos V16 que cumplen con los requerimientos prescritos para que el ciudadano sepa lo que compra. Las luces homologadas aparecerán en la página web http://www.dgt.es/v16, página web que se desplegará cuando estén los primeros fabricantes (todavía no está en funcionamiento).

¿Y ahora qué compro triángulos o las luces V16 conectadas?

Si el usuario tiene que comprar un elemento nuevo, es mejor que sea ya una V16 conectada. En el caso de que disponga de un triángulo lo podrá seguir utilizando hasta el 1 de enero de 2026.

