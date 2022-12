Este Cupra León eTSI nos ha encantado: es deportivo, tiene la etiqueta Eco y es 'barato'

Noticias relacionadas Cupra León eTSI: todas las fotos de este compacto deportivo con etiqueta Eco de la DGT

En EL ESPAÑOL hemos probado el Cupra León eTSI 150 CV DSG, el primer Cupra con etiqueta Eco de la DGT (hasta ahora solo había C y Cero) y el más accesible de la marca (parte de menos de 30.000 euros con descuentos promocionales y por financiación según los responsables de Cupra).

Este Cupra León eTSI es una nueva versión que acaba de llegar a los concesionarios a la gama del Cupra León (basado en el Seat León) y que está disponible en las carrocerías de 5 puertas y en la versión familiar o Sportstourer.

La razón por la que llega esta nueva versión a la gama del León es porque en Cupra quieren 'imitar' el éxito que está teniendo el Cupra Formentor.

En concreto, de las cerca de 20.000 unidades del Cupra Formentor matriculadas en España en los dos últimos años, aproximadamente 18.000 unidades (el 90%) son de la versión con el motor de gasolina de 150 CV. Por ello, los responsables de la marca han decidido introducido este motor también en el León, para aumentar las ventas de este compacto.

Estos directivos han pesado que si introducen esta versión más accesible, y que también puede tener un enfoque para flotas, la demanda de este modelo deberá crecer, una estrategia que a nuestro juicio es muy acertada. Además, complementa la gama del Cupra León, formada hasta ahora por la versión de gasolina sin electrificación de 190 CV y por la variante híbrida enchufable (204 CV) con etiqueta cero de la DGT.

Cupra León: un compacto muy interesante

Este nuevo Cupra León eTSI es en nuestra opinión uno de los compactos más interesantes que existe en la actualidad. Y decimos que es de los más interesantes puesto que ofrece la esencia de Cupra (deportividad, dinamismo y calidad y equipamiento elevados) con las ventajas de tener una etiqueta eco de la Dirección General de Tráfico (acceso a Zonas de Bajas Emisiones, reducción en el precio de aparcamiento regulado, menos impuestos…)

Con todo ello, podemos decir que es un coche muy recomendable para jóvenes o parejas con uno o dos niños que en el día a día viven en una ciudad de más de 50.000 habitantes (y tienen que entrar en zonas céntricas) y, durante el fin de semana, les apetece realizar algún viaje o desplazamiento con el que puedan disfrutar del coche y de la ruta, sintiendo el placer de conducir. Incluso aquellas familias que necesitan más espacio o practican deportes con accesorios voluminosos tienen la versión Sportstourer, con más maletero, la alternativa ideal en este sentido.

El Cupra León está a la venta desde 33.340 euros, si bien el configurador de ofertas carwow ya anuncia tal y como se puede ver a continuación una oferta de 31.321 euros para el 5 puertas y de 32.607 euros para la versión familiar. Estos descuentos ofrecidos por la marca y por la financiación pueden ser incluso mejores, puesto que Cupra afirma que el precio final puede bajar de los 30.000 euros.

Si lo que hacemos es buscar coches que pudieran ser rivales de este Cupra León a un precio inferior encontraríamos algunos modelos con un tamaño similar, también una potencia parecida y la etiqueta Eco de la DGT. Hablamos por ejemplo del Kia Ceed, Ford Focus o Hyundai i30. Estos tres modelos tendrían un precio inferior al Cupra León. Sin embargo, estos coches no ofrecen el comportamiento deportivo ni las calidades elevadas del Cupra León.

A un nivel similar sí estarían el Audi A3 y Volkswagen Golf, si bien ambos son más caros. Y también más caro sería el Mercedes Clase A, tal y como se recoge a continuación:

El Cupra León... el más barato de la marca

Además, tal y como hemos dicho este Cupra León eTSI 150 CV DSG pasa a ser el Cupra más barato hasta el momento. Y para comprobar cuáles son los Cupra más baratos, repasamos el resto de versiones y modelos de la marca a continuación:

Por lo tanto, efectivamente, podemos confirmar que es el más económico. Además, esta última tabla nos permite rápidamente ver otros aspectos clave de este modelo. Y en este sentido, podemos ver que el Cupra León (a diferencia del Formentor) incorpora la etiqueta eco de la DGT ya que el motor que lo mueve tiene una ligera electrificación.

Es lo que se conoce en el sector como un híbrido ligero o 'mild-hybrid', un sistema formado por una batería de iones de litio de 48 voltios y un generador de arranque. De esta manera, el coche nunca se moverá en eléctrico, pero sí la batería y el generador ayudarán en determinadas fases como la arrancada. Y, además, será más eficiente en términos de consumo. El Cupra Formentor, por el contrario, incorpora el mismo motor de gasolina (1.5 de 150 CV) pero sin la batería de 48 voltios y el generador. De ahí que no esté electrificado y no cuente con la etiqueta eco, sino la C.

Más accesible pero igual de llamativo

Otro aspecto que nos ha gustado mucho de este nuevo Cupra León es que por el hecho de que sea más accesible no quiere decir que Cupra haya reducido los elementos que hacen a este coche tan atractivo. Todo lo contrario. De hecho, será muy difícil diferenciar esta versión de acceso de otras más potentes, ya que prácticamente cuentan con los mismos elementos estéticos de serie.

Y una vez dentro, también el Cupra León llama la atención por los asientos deportivos (los de tipo bacquet son opcionales), las levas en el volante, el cuadro de instrumentos de 10,2 pulgadas, la pantalla situada en la consola central de 10 pulgadas (en opción es de 12 pulgadas) o los pedales de aluminio especfícicos...

A ello hay que sumar otros elementos como las llantas de 18 pulgadas, la entrada y salida del vehículo sin llave, el cargador inalámbrico, el climatizador de tres zonas, la dirección progresiva, el selector de diferentes modos de conducción y las numerosas ayudas: sensor de aparcamiento trasero, asistente de luces largas y cortas, asistente de salida de carril... Además, también conviene recordar que este modelo solo está disponible con caja de cambios automática, un cambio que destaca porque en el interior solo hay un pequeño selector y por su buen funcionamiento.

En marcha

Una vez en marcha, este Cupra León no hace otra cosa que confirmar las buenas sensaciones que anticipa. Si bien la unidad probada contaba con los cuatro paquetes opcionales incorporados (Tech Pack, PRo Pack, Sound & Shine Pack y Design Pack), estamos seguros de que incluso una versión menos equipada también deja igualmente un buen sabor de boca.

En este sentido (en lo que a paquetes opcionales) sí nos parece interesante sumar algunos de ellos. Por ejemplo si se añade el Tech Pack y el Pro Pack (son 1.400 euros adicionales) y se suma al equipamiento la pantalla central de 12 pulgadas, navegador, sensores de aparcamiento delanteros, asistente atasco y ángulo muerto, faros delanteros matrix led -estos son claves para ver bien y no deslumbrar- y el asistente que evita una colisión.

Para los más entusiastas del sonido estaría el Sound & Shine Pack (1.360 euros) con el sistema de sonido de Beats de 9 altavoces y por último el Design Pack (que suma llantas específicas de 18 pulgadas y otros elementos decorativos) por 840 euros. Además, también igual de recomendable es el DCC (control de Chasis dinámico) que a nuestro juicio también es muy importante.

Y siguiendo con esto último, el DCC (control de Chasis dinámico), es precisamente uno de los apartados que más nos gusta del Cupra León. Porque ya puedes imprimir una conducción dinámica a la marca que la carrocería no balancea y se mantiene en su sitio. Una cualidad marcada por esta ayuda electrónica y también por el excelente trabajo del bastidor y el conjunto de las suspensiones.

También nos ha gustado mucho el rendimiento del motor. Es cierto que es un propulsor que no tiene una gran patada, pero a nuestro juicio la entrega de potencia es muy progresiva y más que suficiente para ser eficiente en el día a día y ofrecer buenas sensaciones en carreteras más viradas en conducción deportiva.

De hecho, su consumo también es un aspecto a tener en cuenta ya que el gasto suele situarse entre los 6 y los 7 litros cada 100 kilómetros, una cifra que dependerá de cuánto pisemos el acelerador.

Por todo, ello a nuestro juicio el Cupra León es el compacto deportivo y con etiqueta eco más interesante del momento. Una compra totalmente recomendable.

