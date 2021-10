Cupra Born: un coche eléctrico con alma (española) y que, además, es divertido

En el canal MOTOR ECO de EL ESPAÑOL ya hemos realizado una primera toma de contacto con el Cupra Born, un coche eléctrico que se fabrica en Alemania pero que ha sido diseñado y se ha mejorado su comportamiento dinámico en Barcelona.

El Cupra Born es un modelo clave para la marca. Si ya este año, con el lanzamiento del Cupra Formentor, Cupra ha comercializado cerca de 60.000 coches hasta octubre, la suma de un nuevo modelo como el Born, ayudará a Cupra a duplicar esa cifra en 2022, el primer año completo de comercialización (siempre y cuando la crisis de los microchips lo permita).

De confirmarse estas cifras, estaríamos hablando según nuestras estimaciones de unas ventas de entre 130.000 y 140.000 unidades en 2022 (entre todos los modelos de la marca y en todos los mercados en los que opera). De aquí, la gran mayoría del porcentaje de las ventas iría al Formentor, si bien es cierto que el Born debería ayudar a conseguir estos objetivos, principalmente en aquellos mercados del norte de Europa donde los eléctricos funcionan mejor (por ejemplo Alemania, que también es el primer cliente de Cupra).

Esto en cuanto a ventas. Pero también está la parte de facturación. En 2021, Cupra ha conseguido ya en estos diez primeros meses facturar un total de 1.300 millones de euros, lo que ha convertido a la marca de nueva creación es una empresa "muy rentable", según el presidente de Seat y Cupra, Wayne Wriffins.

Cupra Born, un coche eléctrico divertido

Esta primera prueba del Cupra Born nos ha permitido experimentar en primera persona que un coche eléctrico no tiene por qué ser aburrido. Tal es así que los responsables de Cupra han hecho que el Born tenga alma y sea, incluso divertido.

Con esta expresión lo que queremos señalar es que es un coche eléctrico que transmite sensaciones, que es divertido al volante y que tiene un buen comportamiento (algo que, por otra parte, no es fácil encontrar en un eléctrico de forma habitual).

Un alma española puesto que para su desarrollo los técnicos de Seat y Cupra contaban con el chasis MEB del Grupo Volkswagen y con otros elementos…. Pero gran importancia tiene en ese comportamiento deportivo, el desarrollo del Centro Técnico de Barcelona que han sabido mejorar y afinar la materia prima del Volkswagen ID.3 para dar como resultado este coche.

Precios del Cupra Born

En cuanto a los precios, todo dependerá de la versión escogida, con más o menos potencia, o de la capacidad de la batería de la misma.

Este Cupra Born parte de un precio de catálogo de 38.610 euros. Si bien este es un precio sin descuentos y promociones. En este sentido, Cupra señala que cuenta con una campaña de descuento de 1.210 euros.

A esta se pueden sumar las ayudas del Plan Moves que pueden llegar hasta los 7.000 euros si se achatarra un vehículo viejo. Con todo ello, el Cupra Born puede estar disponible desde los 30.400 euros, cifra con descuentos y subvenciones incluidas. Por último habría que sumar el precio del cargador (unos 500 euros más la instalación) y el posible ajuste de cuentas que haya que realizar después con Hacienda al cobrar una subvención.

Este precio, por otra parte, se corresponde con la versión de 150 kW de potencia (204 CV) y con la batería con 58 kWh de capacidad neta. También existen otras versiones más potentes (170 kW) con esta capacidad de batería (58 kWh) o con una batería mayor (77 kWh), si bien de estas versiones más potentes todavía no conocemos el precio.

Precio del Cupra Born vs Volkswagen ID.3

Ahora llega el momento de comparar el precio del Cupra Born con el del Volkswagen ID.3 puesto que ambos modelos son muy similares. Y aquí vemos una primera característica y es que a igualdad de motores y batería, el Volkswagen ID.3 tiene un precio de 38.860 euros, es decir que prácticamente tiene un precio idéntico al del Cupra Born.

A este precio del Volkswagen ID.3 habría que restar descuentos de la marca y posibles subvenciones, con lo que esta versión podría estar disponible desde los 29.000 euros aproximadamente.

Equipamiento del Cupra Born

Es otra de las claves de este modelo. Hablamos de su equipamiento de serie.

Cuenta con elementos como: radio digital, USB delante y detrás, aire acondicionado bizona, pantalla táctil de 12 pulgadas, reconocimiento de llave, internet, bluetooth, limitador de velocidad, actualizaciones inalámbricas, cuadro de instrumentos de 5,3 pulgadas, retrovisor interior con oscurecimiento, elevalunas delanteros y traseros, frenos de disco delanteros, frenos de tambor trasero, control de arranque en pendiente, garantía de la batería de 96 meses o 160.000 kilómetros, faros de led, encendido automático, llantas de 18 pulgadas con neumáticos 215 mm y 55 mm, 7 airbags, sistema antiatropello de ciclistas y peatones, alerta de cambio carril activando la dirección, suspensión deportiva…

Equipamiento del Cupra Born vs Volkswagen ID.3

Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué equipamiento diferente tiene el Volkswagen ID.3. Y prácticamente podemos decir que son idénticos en equipamiento salvo en algún pequeño elemento. En este sentido el Volkswagen ID.3 incorpora de serie de forma adicional el control de velocidad de crucero adaptativo, los sensores de aparcamiento delanteros y traseros… Si bien la pantalla central es más pequeña puesto que tiene 10 pulgadas.

Un diseño atractivo

Una vez que ya tenemos claros los precios y los equipamientos, comenzamos con la prueba del vehículo. Y para ello nos colocamos junto a él para apreciar otro de los aspectos interesantes: su diseño.

En este sentido tenemos que decir que su diseño ofrece una mayor deportividad que el de Volkswagen, con el ID.3. Desde Cupra, uno de los responsables de Diseño de la marca, Rodrigo Vázquez, nos señala que se han "inspirado en el barrio barcelonés del Born", de ahí su nombre.

Además, también señalan que no querían que la electromovilidad fuera aburrida y de ahí que hayan apostado por unas "líneas muy inclinadas hacia delante" para sugerir movimiento. A ello se suma una moldura en la parte inferior del frontal en forma de V y en color copper (cobre), unos voladizos muy cortos y un gran alerón trasero, junto con un difusor muy ancho para favorecer la eficiencia y reducir los consumos.

En cuanto al interior, según Amanda Gómez, destaca el tejido que se ha realizado utilizando plásticos reciclados del mar, así como el empleo del triángulo como elemento gráfico en numerosas partes del vehículo. Y todo ello con colores mates y un efecto cromado.

Iniciamos la marcha

Llega el momento de conducir el Cupra Born. Y lo cierto es que desde el primer momento no nos deja indiferentes. Teníamos en este sentido la referencia del Volkswagen ID.3, un coche similar pero con una mayor orientación hacia el confort e incluso la ciudad. Pues bien el Cupra Born, a pesar de tener la misma plataforma y compartir prácticamente todos los elementos (motores, batería, etc) parece otro coche. Y aquí es donde se nota la mano del Centro Técnico de Barcelona.

Según Josep Bons, del Centro Técnico, los responsables de la marca han actuado sobre diferentes elementos del vehículo. "Contábamos con una buena base ya que la batería está situada en una posición baja y centrada del vehículo, lo que proporciona una buena distribución de pesos y una excelente base técnica. Sin embargo en Cupra queríamos más", afirma.

Por ello desde el Centro Técnico han trabajado "en la a optimización del chasis, hemos desarrollado con dirección progresiva y con el control de chasis adaptativo DCC y también hemos rebajado la suspensión en 15 mm. en el eje anterior y 10 mm en posterior. Y también se ha calibrado para poder tener un ESP propio para Cupra, que además se puede desconectar", afirma.

Nos gusta mucho la dirección y la suspensión

Hasta aquí las palabras de los expertos. Pero ahora nos toca a nosotros confirmar que todo ello es verdad. Así que optamos por hacer un recorrido virado por los alrededores de Barcelona. Comenzamos primero con el modo Comfort e incluso en este modo ya vemos que el Cupra Born es un Cupra.

Es decir tiene una dirección precisa, una carrocería que no balancea, un buen bastidor… Pero todo se incrementa aún más en el modo Performance. Ahí es donde realmente este coche da lo mejor de sí mismo. Con este modo podemos imprimir un mayor ritmo a la marcha que veremos cómo la dirección nos transmite mucha seguridad e información; además las carrocería no provoca balanceos inoportunos… y a todo ello se suma una buena aceleración, que permite salir de las curvas con una gran contundencia. También se suma el hecho de que las baterías sean pesadas y estén en una situación baja, lo que permite poner el centro de gravedad lo más bajo posible y que el coche esté pegado a la carretera.

Llega el momento de la frenada y aquí quizás es uno de los puntos que menos nota obtienen. No porque el coche no frene bien, que lo hace con buena nota; sino por el tacto que es esponjoso y notas que el pedal se hunde más de lo que tú has presionado cuando realizas un buen pisotón.

Desde Cupra, no obstante, señalan que esto se debe al tacto de la frenada de los eléctricos con la frenada regenerativa, ya que al principio la frenada es eléctrica y luego pasa a ser mecánica. Y también señalan que esto nada ha tenido que ver los tambores traseros, puesto que afirman que como recupera tanto y está tan equilibrado de pesos, con que los delanteros sean discos el coche frena a la perfección.

Motores y consumo

En cuanto a los motores, en esta primera toma de contacto solo hemos podido probar la versión de 150 kW (204 CV). A nuestro juicio se trata de un propulsor más que suficiente para poder disfrutar de este coche.

En nuestro tramo virado, al menos , el coche con este propulsor nos ha parecido que tiene unas prestaciones sobresalientes, destacando especialmente la aceleración con un 0-100 km/h en 7,3 segundos. Es cierto que la velocidad máxima al ser de 160 km/h en algunos países (sin limitaciones de velocidad) pueda parecerles algo corta. Pero en un país como el español donde circular a más de 150 km/h ya supone retirada de puntos, pensamos que esto esta velocidad es más una virtud que un impedimento a la hora de vender coches.

Esta unidad ha tenido un consumo de 16,6 kWh, una cifra interesante que permite que la batería con 58 kWh de capacidad nos ofrezca un autonomía real de 350 kilómetros (la autonomía homologada puede llegar hasta los 424 kilómetros).

Nos hemos quedado con las ganas, eso sí, de probar la versión más potente con 170 kW (231 CV), principalmente por probar las mejores prestaciones y también la función de un botón extra de potencia que permite durante unos segundos exprimir todavía más el motor. Este pack e-Boost estará disponible en 2022.

Además, la gama se completará con otra batería más capaz (con 77 kWh netos de capacidad) asociada también a la versión más potente. Y a ellos se sumará una variante de acceso con 110 kW (150 CV) y 45 kWh de capacidad que le dotan de 340 kilómetros de autonomía.

En cuanto al tiempo de carga todo dependerá de la toma utilizada. Así, en corriente alterna a 7,2 kW la carga puede ser de algo menos de 7 horas para las baterías menos potentes (45 kWh). Y en corriente continua puede cargar hasta 125 kW, si bien desde Cupra señalan que en 2022 también podrán cargar a 170 kW. Esto permite realizar una carga al 80% en menos de 40 minutos.

Gran espacio interior

Y por último, el espacio interior, que es oro de los aspectos que más nos ha gustado. Entre otras razones porque presenta una amplia habitabilidad. Comenzando por las plazas delanteras el Cupra Born cuentan con 101 centímetros de altura libre y 143 centímetros de anchura. Ambas cifras son buenas y permiten que dos adultos viajen con confort.

Y después están las plazas traseras que son también muy buenas. Sobre todo en el espacio para las rodillas, algo que viene dado por su amplia batalla y cortos voladizos. Además, también dispone de una buena anchura 135 centímetros y una razonable altura: 93 centímetros. Incluso la plaza central es utilizable para una quinta persona de forma ocasional.

Conclusión

Cupra ha demostrado con el Born que los coches eléctricos no tienen que ser aburridos. Y para ello ha dotado a este coche que comparte elementos con el Volkswagen ID.3 de un alma y de un carácter más dinámico e incluso juvenil. Un nuevo modelo que llega para captar a una nueva clientela que quiere respetar el medio ambiente pero no renuncia a las prestaciones.

