Opel dice adiós al diésel y la gasolina: solo venderá coches eléctricos en Europa en 2028

Opel acaba de anunciar que solo comercializará coches eléctricos en 2028 en Europa. Así lo ha señalado Michael Lohscheller, el CEO de Opel en un día en el que el Grupo Stellantis ha dado a conocer sus nuevos planes de electrificación, con cerca de 30.000 millones de inversión y una nueva planta de baterías en Italia.

De esta manera, de confirmarse esta noticia en el tiempo, Opel sería la primera marca del Grupo Stellantis (anterior PSA –Peugeot, Citroën y Opel- y FCA -Fiat y Jeep-) en comunicar su adiós definitivo al combustible fósil, al menos en Europa (es posible que en otros mercados pueda seguir manteniendo la combustión).

Así, Opel se suma a otros fabricantes que ya han dicho adiós a la gasolina y el gasóleo.

Hablamos de marcas como Audi (que dejará de vender coches de combustión en 2026), Ford (que solo venderá eléctricos en 2030), Jaguar (que tiene prevista esta medida en 2025), Mini (que también espera vender solo eléctricos en 2025) y Volvo (que en 2030 ya no comercializará combustión).

A todos ellos se añaden Smart y Tesla (que ya solo venden coches eléctricos, Tesla desde el principio y Smart desde hace solo unos meses).

Stellantis acelera el coche eléctrico

Este anuncio de Opel se ha realizado en una jornada en la que el Grupo Stellantis (formado tras la fusión de PSA –Peugeot, Citroën y OPel- y FCA (Fiat-Jeep) ha comunicado una aceleración de sus planes de electrificación. En un evento online protagonizado por su CEO, Carlos Tavares, este constructor ha dado a conocer su estrategia de electrificación para los próximos años.

Unos planes que trazados por sus responsables permitirán que en 2030 el 70% de sus ventas sea de coches electrificados con bajas emisiones. Un porcentaje que para Estados Unidos será del 40%. Asimismo, el Grupo Stellantis también ha anunciado las nuevas inversiones multimillonarias de aquí a 2025 para electrificación y desarrollo tecnológico de software.

Estos son los seis coches del Grupo Stellantis que se fabrican en Vigo, Zaragoza y Madrid.

Peugeot: electrificado en 2025

Continuando con las marcas del grupo, Peugeot también ha señalado que para 2025 tendrá toda su gama con versiones electrificadas. Sin embargo, todavía no se ha atrevido a fijar una fecha para señalar que solo será eléctrica. Y lo mismo con Fiat, firma que ha comunicado que no será eléctrica hasta que la tecnología no sea accesible para todos.

Otro de los anuncios señalados por este constructor es que esperan que para 2026 el coste total de un vehículo eléctrico sea similar al de uno de combustión. En este sentido, hablando no solo del precio del vehículo sino el coste total de propiedad, incluyendo el combustible, el mantenimiento, los seguros…

Carlos Tavares es el nuevo CEO del Grupo Stellantis (PSA y FCA).

Cuatro plataformas

Otra de las cuestiones claves presentadas por Stellantis para los próximos años es la reducción de toda su gama de modelos a cuatro plataformas. El grupo contará con cuatro estructuras que han denominado directamente pequeña, mediana, grande y una cuarta que recibe el nombre de 'Marco STLA'.

De esta manera, la primera plataforma será la destinada a coches de pequeño tamaño y una autonomía de hasta 500 kilómetros (con coches como por ejemplo el Peugeot e-2008, Opel Corsa-e…).

Después vendría una plataforma intermedia (la conocida como STLA Mediana) que podría estar destinada a coches con un enfoque más premium (del estilo del DS9, por ejemplo).

Y a ellas se sumarían, la plataforma STLA Grande, destinada a las versiones con tracción total y vehículos deportivos. Y por último la STLA Frame, que es la cuarta plataforma destinada a los coches más capaces y prácticos, principalmente del mercado norteamericano.

Audi solo lanzará coches eléctricos en 2026; las marcas que dicen adiós al diésel y la gasolina José Luis Cano

Autonomías de 800 kilómetros

Es otro de los anuncios realizados por Stellantis en el día de hoy. En concreto, el grupo francés ha señalado que su nueva arquitectura de vehículos eléctricos tendrá aspectos revolucionarios. Uno de ellos es la autonomía, puesto que algunos modelos eléctricos superarán los 800 kilómetros de autonomía.

Además, también desde la marca afirman que lograrán una mayor eficiencia en el consumo. Y no solo eso, sino que también señalan que podrán contar con tecnología de 800 voltios lo que asegura cargas rápidas de algo más de 30 kilómetros de autonomía por cada minuto de carga.

Plantas de baterías

En relación con las plantas de baterías, Stellantis quiere contar con cinco plantas en todo el mundo. Hasta hoy tenía confirmadas una en Francia y otra en Alemania. A estas dos gigafactorías se sumará la de Italia (con el objetivo de conseguir 130 gigavatios hora (GWh) de capacidad para 2025 y más de 260 GWh para 2030. Desde Galicia, eso sí, el presidente de la Xunta se ha postulado para poder recibir una planta de baterías en el futuro (y Stellantis por su parte agradece la oferta pero no se ha pronunciado).

En este sentido, además, desde el grupo señalan que prevén que los costes de las baterías de los coches eléctricos se reduzcan en un 40% hasta 2024 y en un 20% adicional para 2030. Además, desde Stellantis también tienen intención de maximizar el ciclo de vida de las baterías con la reparación y reacondicionamiento de las mismas para darles una segunda vida.

Inversiones

En relación a las inversiones, desde Stellantis han señalado que el plan y el compromiso es de una inversión de 30.000 millones de euros en electrificación y software, según Carlos Tavares.

Una previsión de inversiones que será posible gracias a las sinergias que logrará Stellantis cada año con la fusión entre PSA y FCA, unas sinergias que serán de 5.000 millones al año, también gracias a la reducción de costes y a la llegada de otras nuevas fuentes de ingresos.

Con todo ello, Stellantis tiene intención de lograr márgenes de como mínimo el 10% a partir de 2026. "El cliente siempre está en el corazón de Stellantis y nuestro compromiso con este plan de inversión de más de 30.000 millones de euros es ofrecer vehículos icónicos que tengan el rendimiento, la capacidad, el estilo, la comodidad y la autonomía eléctrica que se adapten perfectamente a su vida diaria", dijo Carlos Tavares.