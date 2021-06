Lexus revoluciona la industria del automóvil con una garantía de 10 años para los coches

Lexus ha creado un antes y un después en la industria del automóvil. Desde ya mismo todos aquellos coches de la marca japonesa que se compren nuevos o que estén ya en uso pero que hayan pasado todas las revisiones oficiales podrán tener hasta diez años de garantía oficial. Analizamos a continuación con el formato de pregunta y respuesta cuáles son las principales características de este nuevo servicio…

¿Cuándo empieza a funcionar la garantía de 10 años?

Esta extensión de garantía que ha sido bautizada como Lexus Relax está ya en funcionamiento. Se activa en el momento en el que el usuario realice un mantenimiento del vehículo en la red oficial de Lexus. Y es válida durante 1 año ó 15.000 km, según las condiciones de mantenimiento establecidas en el libro de Servicio y Garantía correspondiente cada vehículo (lo que antes ocurra).

¿Qué cubre la garantía?

Esta garantía será utilizada cuando exista una avería electrónica o mecánica en un vehículo y que esta avería sea atribuible a un fallo de fabricación o montaje.

¿Hay que renovarla con cada revisión?

Sí. Precisamente esta es la parte más importante para entender este servicio. Cada usuario que compre un coche tendrá una garantía de 3 años otorgada por el fabricante. Y a partir de entonces, para conseguir esta ampliación de hasta 10 años hay que realizar el mantenimiento con el fabricante. De esta manera, Lexus se garantiza que una gran parte de los clientes 'pasen' por sus talleres durante los mencionados 10 años.

¿Y si ya tengo un Lexus y me ha caducado la garantía inicial?

Según Lexus estos clientes también se podrán beneficiar de la garantía siempre y cuando hayan realizado el mantenimiento oficial. En concreto, el fabricante señala que la extensión de garantía de Lexus es válido para todos los vehículos incluso aunque "haya caducado, tenga un período de cobertura de menos de un año y siempre y cuando el vehículo no tenga más de 10 años o más de 160.000 kilómetros".

¿Hay letra pequeña o excepciones?

Lo cierto es que analizando los términos y condiciones no hay una gran letra pequeña en esta ampliación de garantía. Tan solo el hecho de que los vehículos tengan un uso particular y no se hayan utilizado en carreteras o como vehículos policiales, ambulancias o para servicio público.

¿Y si tengo una avería justo cuando amplío la garantía?

En el caso de que la garantía haya caducado y el usuario decidiera sumarse a esta ampliación de garantía hay un período de carencia de 30 días y 1.500 kilómetros. A partir de ahí será cuando ya entre en funcionamiento la extensión de garantía.

¿Y si me ha caducado la garantía y llevo más de 24 meses sin visitar un concesionario de Lexus?

En este caso Lexus aplicará un período de carencia de 60 días y 3.000 km.

¿Qué elementos cubre?

Pues según los términos y condiciones, el número de elementos que cubre es muy completo. Repasamos algunos de ellos a continuación…

Motor: Bloque de cilindros de motor; Eje contra-rotante; Árbol de levas; Balancines; Válvulas y Guías de válvulas; Cigüeñal y Cojinetes de cigüeñal; Polea de cigüeñal; Culata; Junta de culata; Bielas; Volante de inercia (normal y bi-masa)…

Correa de distribución, Tensores de la correa de distribución; Polea libre de la correa de distribución; Cadena de distribución; Engranajes de la distribución; Turbo; Enfriador de aire del turbo; Válvula de descarga del turbo; Tapa de balancines y Juntas; Bomba de agua…

Sistema de Combustible Gasolina: Bomba de combustible; Bomba eléctrica de combustible; Caudalímetro de aire; Sistema de inyección electrónica; ECU (módulo de control electrónico); Válvula de mariposa; Inyectores…

Sistema de Refrigeración del Motor: Sensor de nivel de líquido refrigerante; Relé de ventilador; Sensor de ventilador; Sensor o Interruptor de temperatura de líquido refrigerante de motor…

Caja de Cambios Automática: Carcasa de la caja de cambios; Engranajes y Ejes; Selectores; Actuadores electrónicos; Frenos; Embragues; Bloque de válvulas; Bomba de aceite; Enfriador de aceite; ECU (módulo de control electrónico)…

Y otra serie de elementos de la caja de Transferencia y Diferencial, el sistema de propulsión, la suspensión, la dirección, los frenos, la calefacción / Aire acondicionado, el sistema eléctrico, elementos varios y componentes híbridos, entre otros.

¿Incluye mano de obra y piezas?

Sí, la aplicación de la extensión de garantía Lexus Relax comprende la reparación gratuita, incluyendo mano de obra, componentes sustituidos, elementos y materiales utilizados e impuestos dentro del Centro Autorizado Lexus. El coste de cada reparación cubierta por Lexus Relax no podrá superar en ningún caso el valor venal del vehículo en cada momento.

¿Qué no cubre esta garantía?

Averías tales como holguras, desajustes y alteraciones mecánicas que no produzcan roturas de piezas u órganos garantizados…

Cualquier avería cuando el vehículo no haya sido mantenido o reparado siguiendo escrupulosamente las recomendaciones del fabricante.

Las consecuencias de averías que no se hayan comunicado de manera inmediata a la red de Centros Autorizados Lexus, o que dicha red no haya tenido la oportunidad de reparar.

Las consecuencias de reparaciones efectuadas fuera de la Red de Centros Autorizados Lexus.

Los gastos debidos a las intervenciones de terceros ya iniciadas o por iniciar, como fabricantes o proveedores.

Cualquier avería derivada del uso del vehículo fuera de las recomendaciones del fabricante: negligencia, uso no autorizado, mal uso, conducción inadecuada, competición…