Con estos neumáticos, 50 euros más caros, se habría evitado la pesadilla del coche en la nieve

Una de las preguntas que ha dejado la gran nevada de Madrid es si el colapso se podría haber evitado. El hecho de que 700 coches quedasen varados y abandonados en la M30 o que incluso servicios de emergencias, como Policía o ambulancias, y de movilidad, como los autobuses urbanos, tuvieran problemas o quedaran inutilizados es una situación que merece una reflexión.

Sobre todo cuando existen países del norte de Europa, donde la vida sigue igual a pesar de que están varios meses sin ver el asfalto por las continuas nevadas, formación de hielo y diversas inclemencias climatológicas.

Por ello, desde EL ESPAÑOL nos hemos preguntado… ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Se podría haber evitado el colapso de alguna manera? ¿Los servicios de emergencia y esenciales podrían haber seguido funcionando? ¿Somos los ciudadanos demasiado osados y no escuchamos las advertencias?

Y para dar respuesta a estas preguntas nos hemos puesto en contacto con los diferentes expertos. Hemos consultado a empresas de neumáticos, a clubes de automovilistas, a rescatadores que llevan todo el fin de semana actuando e incluso a empresas que trabajan con los cuerpos de seguridad. Y en líneas generales, todos coinciden en la respuesta. El drama de la nieve se podría haber evitado.

Hubiera bastado con que los vehículos contaran con los neumáticos adecuados para no hubiera habido el colapso que ha existido. Estos expertos señalan que si lleváramos 'neumáticos para todas las estaciones', que son algo más caros pero no mucho más, o, incluso, neumáticos de invierno, esto no habría ocurrido. Además, también han señalado que si las autoridades hubieran sido más contundentes con sus mensajes y los ciudadanos hubieran sido más respetuosos con las advertencias también la situación habría sido muy diferente.

Símbolos M+S de neumáticos de nieve y barro.

Qué neumático hubiera evitado el colapso

A la hora de comenzar con un elemento clave, lo primero es el neumático. En España, la mayoría de los usuarios (en torno al 90%, según los expertos) utiliza el neumático de verano. Se trata del neumático convencional, que está pensado principalmente para asfalto seco, pero que tiene un buen comportamiento en lluvia y, además, es eficiente y confortable en lo que a ruido se refiere.

Sin embargo, el problema de estos neumáticos es cuando bajan las temperaturas. Y aquí, el neumático que todos llevamos ya no es tan eficaz. "Los neumáticos de verano no funcionan tan bien cuando la temperatura baja de los 8 grados", señala Ángel Pardo, responsable de relaciones exteriores de Michelin. "Llevamos muchos años trasladando el mensaje, tanto a instituciones como a los usuarios de lo conveniente que es invertir en neumáticos, pero cuesta mucho que llegue", señala Pardo.

Coches varados en una de las principales calles de Madrid EFE

"Es cierto que cambiar neumáticos de verano por otros de invierno (incluso a pesar de que los distribuidores los guardan por poco dinero) es difícil de argumentar en grandes ciudades como Madrid. Pero hay que dar a conocer que existen otros neumáticos, que son los conocidos como 'todo tiempo' o para todas las estaciones (en Michelin es la denominación Crossclimate) que tienen las prestaciones de un neumático de verano y a la vez cuentan con la certificación de los neumáticos de invierno (dibujo con los tres picos de las montañas y el copo de nieve)", afirma este responsable.

"Si todos los usuarios y servicios de emergencias hubieran llevado neumáticos de 'todo tiempo' no habría pasado nada de esto, se podría haber salido perfectamente incluso con dos palmos de nieve", señala el portavoz de Michelin. "Este tipo de neumáticos vale incluso para situaciones extremas. Tan solo con el hielo ya no es tan fácil y requiere más habilidad, pero también se puede", señala.

Personas poniendo unas cadenas al coche. Europa Press

Las cadenas no valen en los túneles

"Las cadenas son de 1910 y están obsoletas por varios motivos", señala Hugo Ureta, director de comunicación técnica de Michelin. "Por una parte, las cadenas funcionan para circular en nieve, pero no son válidas cuando se tiene que atravesar un túnel", señala este responsable. "Y solo en la M40 hay varios túneles, por lo ni siquiera las cadenas son válidas en esta vía de circunvalación", señala Ureta.

"Y esto también ocurre en otras autopistas como la A66 o la A67 que no se puede llevar cadenas porque hay túneles", continúa. "Además, existen otras muchas razones por las que desaconsejar las cadenas. Hay mucha gente que ha tenido un accidente cuando ha se ha bajado del vehículo a poner y quitar unas cadenas", afirma Ureta.

"En España, el 80% de la población vive en una zona donde hace frío en invierno y la temperatura baja de los 8 grados. Por ello, desde Michelin recomendamos los neumáticos 'todo tiempo' (que valen para invierno y verano)", señala este experto.

"Si los vehículos hubieran llevado estos neumáticos, Madrid no se habría colapsado y todos los usuarios habrían llegado a casa", afirma. "Incluso los autobuses también pueden llevar neumáticos válidos para invierno y verano y pueden funcionar con nieve", afirma.

Los vehículos de la Policía Municipal, sin poder prestar servicio. EL ESPAÑOL

¿Y los vehículos de emergencia?

"Con los neumáticos adecuados, perfectamente se habría salido de esta situación". Quién realiza esta afirmación es Héctor Ares, director de comunicación de Goodyear para España y Portugal.

"Desde nuestro punto de vista, los vehículos de emergencia deberían estar preparados para superar situaciones de emergencia climáticas", señala Héctor Ares, director de comunicación de Goodyear para España y Portugal. "La cuota de mercado en España de los neumáticos de invierno es de solo el 3% y de los neumáticos de 'todo tiempo', que fueron inventados por Goodyear en 1975, es de otro 5%", señala.

"Cualquier furgoneta como una ambulancia o un coche policial con unos neumáticos de 'todo tiempo' se puede desplazar en situaciones extremas como las que hemos vivido", señala Ares. "Llevamos, junto con el Comisión de Fabricantes de Neumáticos, más de 10 años formando a autoridades en materia de los neumáticos especiales para invierno", dice Ares.

"Incluso hemos tenido que trabajar con la Dirección General de Tráfico a conciencia porque al principio solo obligaban a llevar cadenas y ahora ya dicen que hay que llevar cadenas o neumáticos de invierno", señala Ares.

Por su parte, Ureta de Michelin afirma que la Agrupación de Tráfico de la DGT "sí está concienciada y equipada y las patrullas de determinadas zonas sí llevan neumáticos homologados para invierno", señala.

"Por ello pensamos que es muy importante que vehículos de Policía y ambulancias, entre otros, estén equipados con neumáticos de todo tiempo para garantizar la movilidad", afirma este experto. "Incluso en nuestra gama contamos con neumáticos válidos para invierno y nieve para autobuses y vehículos urbanos", señala Ureta.

Neumático de invierno.

Los neumáticos 'todo tiempo' son algo más caros

En cuanto a los precios, también cabe señalar que los neumáticos para todas las estaciones o neumáticos 'todo tiempo' sí son algo más caros que los de verano pero tampoco en exceso.

Por ejemplo, si analizamos los precios de varias marcas reconocidas para diferentes tamaños de rueda tenemos que los neumáticos de verano de medidas 205/55 vienen a costar una medida de 63 euros, aproximadamente. Y unos de verano con estas mismas dimensiones tienen una media de 76 euros. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia de 13 euros que, multiplicado por las cuatro ruedas nos da una cantidad de 52 euros.

Pirelli GoodYear Continental Michelin Media 205/55 R 16 (verano) 58 € 59 € 64 € 73€ 63 € 205/55 R 16 (todo tiempo) 69 € 72 € 82 € 84€ 76 €

En el caso de optar por unas medidas de mayor tamaño (215/65 R 17) la diferencia es de unos 21 euros por rueda, lo que multiplicado por cuatro daría unos 80 euros, tal y como se puede ver a continuación.

Pirelli GoodYear Continental Michelin Media 215/65 R 17 (verano) 90 € 112 € 107 € 137 € 111 € 215/65 R 17 (todo tiempo) 129 € 126 € 133 € 142 € 132 €

En definitiva, estamos hablando de cifras de entre 50 y 80 euros adicionales. Una cantidad, además, que habría que gastar cada cambio de ruedas, es decir, entre cada tres y cuatro años. Una cifra, pensamos, pequeña para la enorme que tiene en seguridad y movilidad. Sin duda, una inversión necesaria, a nuestro juicio.