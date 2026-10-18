La psicología dice que los perros y gatos absorben y canalizan la tensión familiar en problemas de conducta

Cuando una pareja o una familia atraviesa un momento de distancia afectiva, discusiones frecuentes o un conflicto no resuelto, la dinámica dentro del hogar tiende a reestructurarse.

En muchos de estos hogares hay un miembro silencioso que, sin decir una sola palabra, empieza a asumir un rol central en la ecuación: el perro.

Desde la perspectiva de la terapia familiar sistémica y la antrozoología, los animales de compañía no son meros espectadores del clima emocional de la casa.

Investigaciones clínicas sobre el mapa familiar —como los desarrollos del Dr. Marcos Díaz Videla sobre el genograma antrozoológico— demuestran que los perros actúan de forma habitual como "amortiguadores" emocionales o canalizadores indirectos del afecto y de las tensiones acumuladas entre los humanos.

Triangulación afectiva

En la psicología sistémica, la "triangulación" ocurre cuando dos personas con tensiones o dificultades para comunicarse directamente introducen a un tercer elemento para estabilizar la relación.

Cuando ese tercer elemento es el perro de la familia, la dinámica puede manifestarse de dos formas contrapuestas:

El puente de afecto indirecto: En momentos de distanciamiento emocional entre la pareja, el perro se convierte en el único canal seguro para expresar cariño, calidez o ternura en el espacio común.

La atención compartida hacia el animal permite mantener un punto de contacto positivo sin tener que abordar la vulnerabilidad de la relación de pareja.

El pararrayos de la tensión: Cuando el ambiente del hogar se carga de estrés o discusiones latentes, el perro absorbe esa reactividad.

A menudo, el conflicto no expresado directamente entre los adultos se redirige hacia el animal, ya sea discutiendo sobre sus pautas de cuidado, su educación o su comportamiento.

Cuando el "perro problema" es el síntoma de la casa

Uno de los hallazgos más reveladores de la intervención clínica sistémica es que muchos problemas de conducta repentinos en los perros —como la hiperreactividad, la ansiedad por separación o la destructividad— coinciden cronológicamente con momentos de alta tensión o cambios drásticos en la dinámica familiar (un divorcio en proceso, un duelo o un periodo de estrés severo).

El perro, al poseer una enorme sensibilidad al contagio emocional y a las señales no verbales de sus tutores, reacciona al clima emocional del entorno.

En términos sistémicos, el animal puede terminar asumiendo el rol de "síntoma" del hogar: desviando la atención de los problemas principales de la pareja hacia su propia conducta, lo que obliga a la familia a unirse frente a una "emergencia" común.

Un recurso valioso

Reconocer la función del perro como regulador del clima familiar no significa que deba sobrecargarse.

Los psicólogos y etólogos advierten de que exponer de forma continuada a un animal a entornos de alta conflictividad o utilizarlo como único colchón emocional puede deteriorar su propio bienestar y generar estados de ansiedad crónica.

Entender la posición que ocupa el perro en el mapa emocional de la casa es un paso fundamental para sanar tanto las relaciones humanas como el vínculo con la mascota.

Garantizar que el animal sea un compañero de vida y no un escudo frente a los problemas del hogar es la mejor manera de cuidar de su salud física y emocional.