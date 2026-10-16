La psicología dice que los gatos saben perfectamente cuándo le habla su dueño y reconocen su voz entre la multitud

Si alguna vez has sentido la leve sospecha de que tu gato escucha cómo lo llamas y decide ignorarte deliberadamente, la ciencia acaba de darte la razón a medias.

Los felinos no solo diferencian con precisión quirúrgica la voz de su tutor de la de un desconocido, sino que saben interpretar con exactitud el tono de voz exacto que utilizas para dirigirte a ellos.

Un estudio pionero publicado en la revista científica Animal Cognition y liderado por la investigadora Charlotte de Mouzon, de la Universidad de París Nanterre, ha puesto a prueba la capacidad de discriminación auditiva y social de los felinos.

La conclusión es tajante: la comunicación vocal entre un gato y su tutor es una vía de doble sentido hiperespecializada.

La prueba del tono

El equipo de De Mouzon analizó la reacción de 16 gatos domésticos ante grabaciones de voces tanto de sus propios tutores como de personas extrañas, moduladas en dos contextos diferentes:

Habla dirigida a adultos ( Adult-Directed Speech ): El tono de voz neutro e informativo que empleamos al conversar con otra persona adulta.

): El tono de voz neutro e informativo que empleamos al conversar con otra persona adulta. Habla dirigida al gato (Cat-Directed Speech o CDS): El tono agudo, melodioso y pausado que adoptamos instintivamente al dirigirnos a nuestras mascotas (similar al "baby talk" o motherease usado con los bebés).

Al reproducir los audios, los investigadores midieron cambios sutiles pero significativos en la conducta de los animales, como el movimiento o giro de las orejas, la dilatación de las pupilas, el cese repentino de la actividad o el movimiento de la cola.

Dos descubrimientos clave sobre la mente felina

Los resultados del experimento de laboratorio revelaron dos patrones de comportamiento sumamente claros:

Discriminación de la voz del tutor : Cuando un extraño pronunciaba el nombre del gato o frases cotidianas, los felinos mostraban una reacción mínima o indiferente. Sin embargo, al escuchar la misma frase en boca de su tutor, los gatos reaccionaban de inmediato , girando las orejas o focalizando su atención hacia el altavoz.

: Cuando un extraño pronunciaba el nombre del gato o frases cotidianas, los felinos mostraban una reacción mínima o indiferente. Sin embargo, al escuchar la misma frase en boca de su tutor, los gatos , girando las orejas o focalizando su atención hacia el altavoz. Sensibilidad exclusiva al tono afectivo: Lo más sorprendente ocurrió al analizar la intención del lenguaje. Los gatos solo mostraron una reacción de atención plena cuando la voz de su tutor utilizaba el tono agudo (CDS).

Si el tutor hablaba en su tono adulto habitual, el gato apenas reaccionaba, sugiriendo que interpretan ese registro como una conversación que "no va con ellos".

Un lenguaje íntimo y privado de cada hogar

Un detalle especialmente revelador del estudio de De Mouzon es que este fenómeno no se produjo cuando las frases en tono agudo eran pronunciadas por personas desconocidas.

Los gatos no responden simplemente a un sonido agudo por mero reflejo auditivo; responden a la combinación de la voz familiar de su humano y la intención afectiva del mensaje.

Esto demuestra que los gatos desarrollan un mapa de comunicación vocal estrechamente ligado al apego seguro y a la convivencia íntima con sus tutores.

Lejos de ser criaturas desconectadas del entorno social humano, los felinos procesan de forma activa el lenguaje que sus cuidadores dirigen hacia ellos, creando un código privado de comunicación en el hogar.