Acaba de llegar a Women'secret la colección para tu mascota más barata y elegante: camas, correas y collares desde 8,99 €

Women'secret presenta una gama seleccionada de productos para mascotas con el objetivo de ofrecerles el máximo confort sin renunciar a la estética ni a la decoración del hogar.

La colección incluye camas, cojines acolchados, collares y correas que siguen una cuidada paleta de tonos veraniegos, estampados marineros de rayas y acabados en fibras naturales. La idea central de la propuesta es que el rincón del perro o el gato no desentone en las estancias, sino que se integre como un elemento decorativo más en el salón o el dormitorio.

La propuesta para el descanso destaca por su toque fresco y artesanal: cuenta con camas elaboradas en yute y cojines cilíndricos mullidos pensados para adaptarse a la postura de cada animal.

Textiles suaves y descanso mediterráneo

En la selección para el hogar destaca la colaboración con Calma House, que aporta camas de yute natural (como el modelo Ural) y cojines para mascotas en tonos rosa y turquesa (modelo Buby).

Los materiales van desde las fibras de yute hasta tejidos de textura suave, ideales para garantizar una superficie agradable al tacto y fácil de integrar junto a alfombras, sofás o muebles de estilo mediterráneo.

Estas opciones de descanso cuentan con fundas mullidas y estructuras mullidas de 12 cm de grosor, lo que facilita el descanso articular de perros y gatos mientras aporta un toque cromático al espacio según la estancia.

Accesorios de paseo y estética 'sport'

Para el día a día fuera de casa, la marca incorpora artículos bajo la línea WS x Dash and Stars. Destacan los collares y correas de perro con estampado de rayas marineras, fabricados en cinta textil de alta resistencia y rematados con cierres seguros.

Collares ajustables: Diseñados con estampados a rayas y disponibles desde 8,99 € (con descuento).

(con descuento). Correas de paseo: Con agarre cómodo, mosquetón metálico de alta durabilidad y estética deportiva navy desde 13,99 €.

Estos accesorios están concebidos para aguantar los paseos diarios sin perder el estilo sobrio y fresco distintivo de las colecciones de la firma.

Detalles de estilo para el hogar

Más allá de la funcionalidad de paseo, la colección pone foco en el bienestar textil dentro de casa. La incorporación de piezas en yute natural no solo responde a una tendencia estética, sino que ofrece una alternativa resistente al desgaste por rasguños, mientras que los cojines en tonos turquesa y rosa aportan vitalidad a la zona de descanso.

Estos detalles refuerzan la idea de que el espacio del perro o del gato puede ser tan estético y cuidado como cualquier otro rincón del hogar.

Una visión 'pet friendly'

Desde Women'secret subrayan que las mascotas son "un miembro más de la familia" y que merecen todo el cariño y cuidado a través de productos que mejoren su calidad de vida.

Por ello, la marca plantea esta línea como una solución para devolverles parte de su lealtad, integrando su bienestar en el día a día sin romper la armonía visual de la casa.

La colección se presenta así como una extensión natural del universo homewear y lifestyle de Women'secret: confort, estilo y diseño pensados tanto para las personas como para los animales con los que comparten su vida.