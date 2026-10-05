Mushu, un gato de pelaje claro con los ojos verdes y las orejas hacia abajo. Archivo redacción

Los veterinarios coinciden: si la piel de tu gato pierde calidad, el pelo se enferma y puede brotar el acné felino

La presencia de descamación, la pérdida de densidad o brillo en el pelaje, las zonas con alopecia o la formación de comedones en la barbilla constituyen indicios que pueden alertar sobre una patología dermatológica en el gato.

Aunque en una primera inspección parezcan anomalías leves, en diversas ocasiones están vinculadas a afecciones cutáneas, infestaciones parasitarias, procesos infecciosos o incluso trastornos del sistema inmunitario.

"Muchas veces el motivo de consulta es que el gato tiene caspa, pero lo que realmente estamos viendo es una descamación de la piel", explica Irene Alfonso, veterinaria especializada en dermatología en DerMadridVet.

Por ello, considera importante no quedarse únicamente con el aspecto externo del pelo y buscar qué está provocando esa alteración.

Acumulación de escamas

En condiciones fisiológicas óptimas, la piel y la cubierta pilosa de un felino se conservan en buen estado gracias, fundamentalmente, al acicalamiento periódico.

Cuando el animal interrumpe o descuida esta conducta de aseo, se produce una acumulación de escamas en la superficie cutánea y el manto pierde calidad, adquiriendo una apariencia deslucida o sucia.

Asimismo, diversas patologías dermatológicas desencadenan descamación, incluyendo enfermedades propias de la piel, parasitosis u otras alteraciones de la salud cutánea. "Si la piel pierde calidad, el pelo enferma", señala Irene Alfonso.

Por este motivo, ante la aparición persistente de caspa o un cambio evidente en el aspecto del manto, se recomienda valorar qué está ocurriendo en la piel antes de recurrir directamente a productos cosméticos.

Cuando el pelo pierde calidad

Una praxis habitual ante estos signos consiste en abordar la alteración actuando de forma exclusiva sobre la fibra capilar mediante el uso de champús, suplementos nutracéuticos o cosméticos destinados a embellecer el pelaje.

Sin embargo, para la especialista, el tratamiento debe centrarse en la causa. "Si el problema es una enfermedad dermatológica, trataremos la enfermedad dermatológica y el pelo volverá a salir. Si el problema está dentro, trataremos el problema de dentro y el pelo mejorará", explica.

La recomendación, por tanto, es evitar convertir los suplementos o productos destinados a mejorar el pelo en una solución general y determinar primero qué está provocando el problema.

Puntos negros en la barbilla

Entre las alteraciones dermatológicas de fácil detección en el hogar destaca el acné felino.

Su manifestación clínica más representativa es el desarrollo de comedones en la región mentoniana. En ciertas ocasiones, el pelo se percibe abultado y, al apartarlo, se observan múltiples puntos negros agrupados en torno a los folículos pilosos.

"Es algo que se ve muy fácilmente, sobre todo si el gato es clarito, aunque también puede detectarse en gatos de pelo oscuro", explica la veterinaria.

A los signos macroscópicos se suma con frecuencia un cuadro de prurito o malestar que lleva al felino a rascarse o frotarse la zona de forma reiterada.

La recomendación es prestar atención a cualquier cambio en la barbilla, especialmente cuando los puntos negros aparecen de forma evidente o se acompañan de inflamación.

Cuando detrás de una lesión hay una infección

Las lesiones de la superficie cutánea pueden guardar relación con una pioderma, es decir, una infección bacteriana de la piel. El curso de este proceso varía en función del estado sistémico e inmunitario del paciente.

En un individuo inmunocompetente puede manifestarse como un cuadro infeccioso focalizado de buena respuesta a antisépticos y tratamientos tópicos, mientras que la evolución se complejiza si subyace una patología primaria que comprometa el sistema inmune. "Es importante saber si el gato está sano o no", señala Irene Alfonso.

Por eso, ante lesiones que se inflaman, producen molestias o no evolucionan favorablemente, la valoración veterinaria resulta especialmente importante para determinar la causa y decidir el tratamiento adecuado.

Dado que la especie felina destaca por un riguroso comportamiento de higienización, cualquier anomalía continuada en la apariencia del manto, el hallazgo de descamación, áreas alopécicas, costras o heridas en la piel exige valoración clínica.

La clave, es no considerar el pelo como un problema aislado: "El pelo en sí solo, como lesión, no tiene sentido tratarlo sin buscar el origen", concluye la especialista.

Por ello, ante cambios persistentemente observados en la piel o el manto del gato, la recomendación es consultar con un veterinario para determinar si existe una enfermedad dermatológica, una infección, un problema parasitario o alguna alteración subyacente que necesite tratamiento.