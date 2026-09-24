Madrid se viste de gala en los II Celebrity Pets Awards: una gran fiesta de lealtad, ciencia y solidaridad animal

El calendario madrileño vuelve a reservar una de sus fechas más conmovedoras para poner en el centro lo que de verdad importa: la empatía, el respeto y la convivencia con los animales.

El próximo 6 de octubre, La Masía de José Luis abrirá de nuevo sus puertas para albergar la segunda edición de los Celebrity Pets Awards, unos galardones que nacieron con la vocación de rendir homenaje a las historias de amor incondicional, superación y respeto que unen a personas y mascotas.

La gala, marcada por un marcado carácter solidario y divulgativo, volverá a contar con una pareja de gala en el escenario: el meteorólogo Roberto Brasero repite como maestro de ceremonias, mientras que la actriz y bailarina Mónica Cruz ejercerá un año más de madrina de honor, consolidando su firme compromiso con la adopción responsable y la defensa del bienestar animal.

A su lado se dará cita un nutrido abanico de personalidades del deporte, la ciencia, la televisión, la música y la divulgación veterinaria, creando un punto de encuentro único entre rostros populares y verdaderos héroes anónimos de cuatro patas.

Historias que conmueven e inspiran

Los galardones de esta segunda edición trazan un emotivo mapa de historias donde la celebridad y el altruismo se dan la mano en favor del bienestar animal.

En la categoría de vida personal y medios, el espacio radiofónico se representará por Jaime Cantizano, galardonado con el Premio Inseparables por el estrecho vínculo que mantiene con sus perros Duna y Kaos, mientras que Mercedes Milá recogerá el Premio Lealtad tras rememorar cómo la irrupción del inolvidable Scott tras la muerte de su madre derivó en una simbiosis vital que terminó marcando su trayectoria televisiva.

Mercedes Milá y Scott, Premio Lealtad Celebrity Pets Awards.jpg Celebrity Pets Awards

A este reconocimiento a la visibilidad mediática se suma Chenoa, recibiendo el Premio Concienciación por abogar por la adopción responsable en Dog House y ejercitarla en primera persona con la llegada a su vida de Cloe, una pomerania rescatada en Málaga.

El espíritu de superación y las plataformas digitales también tendrán un papel protagonista en el escenario. El ciclista y creador de contenido José María López será reconocido con el Premio Espíritu Deportivo tras incorporar a sus retos solidarios contra la leucemia infantil a Tala, la perra que se cruzó en su ruta y que hoy es su inseparable compañera de entrenamientos.

Por su parte, la cantante Soraya Arnelas recibirá el Premio Solidaridad por defender una estructura familiar sin matices junto a sus perros rescatados Bowie y Tilda y su gato Valentino.

En la vertiente digital, Alba Ciordia y sus dos golden retriever consiguen el Premio Divulgación por concienciar a cerca de un millón de personas sobre el lado emocional de la convivencia, mientras que el exmariscador Javier Otero se hizo con el Premio Pet Influencer por abanderar la defensa de la fauna y la cetrería ante su enorme comunidad en redes sociales.

Patologías, rescate y viajes

La investigación y la profesión veterinaria contaron con dos de las distinciones más aplaudidas de la velada. El Premio Ciencia recae en la catedrática de la UCM Guadalupe Miró, referente internacional en patologías parasitarias cuya aportación ha sido inmortalizada recientemente al bautizar una nueva especie en su honor.

Asimismo, el veterinario y divulgador Víctor Algra se llevará el Premio Salud por su labor pedagógica en las aulas, las pantallas y en las librerías con su reciente novela Animales de ciudad.

Javier Otero, Premio Pet Influencer Celebrity Pets Awards.jpg Celebrity Pets Awards

En el terreno tecnológico, el Premio Innovación irá para el ingeniero Guillermo Gaunas-Vivas, quien tras desarrollar prótesis impresas en 3D para personas amputadas en más de 70 países ha extendido su tecnología de forma gratuita a perros y gatos con pérdida de extremidades.

La labor de rescate, asistencia y el espíritu viajero representa uno de los puntos más importantes. Las unidades caninas del ERICAM, la UME y los Bomberos de Madrid se alzan con el Premio Rescue en agradecimiento a su despliegue tras el terremoto de Venezuela y la devastadora campaña de incendios estivales en la región.

En el plano de la salud infantil, la entidad Dogtor Animal recibirá el Premio Hero by Rowenta por la encomiable labor de sus perros de asistencia en los juzgados de menores de la Comunidad de Madrid y en la UCIP del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Cerrando la nómina de premiados, el biólogo y psicólogo Roberto Sastre cosecha el Premio Travel Pet por recorrer el globo mochila al hombro junto a Cocaí y Chai, las dos perras rescatadas en Bolivia e India con las que da forma al conocido proyecto.