Peces muertos, vertidos y fauna salvaje descuidada: el lado más desconocido de la especialización veterinaria

Una veterinaria con un cachorro en brazos. istock

Detrás de muchos conflictos relacionados con animales existe una realidad poco conocida: la figura del perito veterinario. En temas relacionados con el medio ambiente y One Health, muchas personas desconocen que existen veterinarios especializados capaces de analizar situaciones complejas desde un punto de vista técnico y objetivo.

Cada vez son más frecuentes los casos donde la ciencia veterinaria ayuda a resolver dudas relacionadas con convivencia, bienestar animal, seguros, custodias o reclamaciones.

Desde problemas de comportamiento hasta accidentes, transporte, maltrato o conflictos económicos, la figura del perito veterinario tiene cada vez más presencia en nuestra sociedad.

Estos especialistas pueden estudiar documentación, realizar exploraciones, analizar pruebas y emitir informes técnicos que ayudan a jueces, compañías aseguradoras, abogados y particulares a comprender qué ocurrió realmente.

Más allá de las curas

La veterinaria no solo cura animales: también ayuda a entender situaciones complejas y aporta pruebas objetivas cuando aparecen conflictos o dudas.

Contar con un gabinete pericial veterinario especializado aporta tranquilidad, rigor y seguridad técnica en procedimientos cada vez más complejos.

La experiencia, estructura y metodología de equipos consolidados como PERIVET permiten ofrecer informes multidisciplinares, coordinación nacional, protocolos de calidad y especialistas con experiencia real en procedimientos judiciales y extrajudiciales.

Además, PERIVET mantiene un firme compromiso con la formación especializada y la excelencia técnica, colaborando en programas universitarios de formación en pericia veterinaria junto a instituciones académicas de prestigio. Porque en pericia veterinaria no solo importa emitir una opinión: importa poder defenderla con solvencia, respaldo científico y garantías.