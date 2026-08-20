Paula Calvo, educadora felina: "Para saber si tu gato está bien hidratado, haz la prueba del pellizco en la nuca"

La salud felina depende en gran medida de un factor que suele pasar desapercibido en el día a día: el consumo de agua.

Aunque parecen autosuficientes, los gatos mantienen intacta una herencia biológica que condiciona su relación con los líquidos, lo que puede derivar en graves complicaciones de salud si no se presta la atención adecuada a su nivel de hidratación diario.

La educadora felina Paula Calvo ha advertido recientemente a través de sus redes sociales sobre esta particularidad metabólica y sus peligros para el sistema renal.

Según explica la especialista, "los gatos son descendientes de animales del desierto y por naturaleza beben muy poca agua y la falta de hidratación puede fácilmente dañar sus riñones". Esta baja ingesta voluntaria exige a los tutores mantenerse vigilantes ante cualquier signo de falta de fluidos en la mascota.

Una evaluación visual y táctil

Para detectar este problema a tiempo en el hogar, la experta propone una evaluación visual y táctil muy rápida basada en la elasticidad cutánea.

"Un truco rápido para saber si el tuyo está deshidratado es hacer la prueba del pellizco en la nuca. Toma suavemente, por favor, el pliegue de su piel y suéltalo. Si no vuelve inmediatamente a su sitio en un segundo, tu gato necesita hidratación urgente", detalla Calvo sobre este sencillo método de comprobación.

Las consecuencias de una ingesta insuficiente de agua van más allá de una simple sed pasajera, afectando directamente al equilibrio químico del organismo.

Tal como señala la educadora felina, "la falta de agua concentra su orina y altera su pH, favoreciendo la aparición de cristales superdolorosos para tu gato", una condición que compromete seriamente las vías urinarias del animal.

Alternativa tecnológica

Con el objetivo de facilitar el seguimiento preventivo de este tipo de patologías, surge una innovadora alternativa tecnológica aplicada al cuidado diario de las mascotas.

La experta explica que se trata de Localit, una arena de tofu inteligente diseñada para reaccionar ante las variaciones del pH en la orina mediante un cambio de color visible, ofreciendo así una herramienta de monitoreo constante directamente en el arenero.

Como concluye la especialista para quienes buscan controlar la salud urinaria de sus felinos en casa, "creamos Localit, la arena de tofu que cambia de color según su pH para avisarte de posibles problemas de salud", abriendo una lista prioritaria para la primera producción de este producto que busca prevenir afecciones renales antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos.