Reino Unido marca las normas: 55.000 pelotas de tenis se han transformado en refugios seguros para ratones de campo

En el deporte de élite, la precisión se mide en milímetros y la velocidad en kilómetros por hora. Sin embargo, en el mundo de la conservación ambiental, el éxito se está midiendo en algo mucho más pequeño: en el diámetro de una pelota de tenis y en la supervivencia del mamífero más diminuto de Europa.

Más de 55.000 pelotas de tenis usadas han dejado atrás las pistas profesionales para encontrar una segunda vida insólita. Se han convertido en refugios seguros para ratones de campo y ratones espigueros.

Esta iniciativa demuestra cómo el reciclaje creativo y la biología de conservación pueden aliarse para proteger la biodiversidad con soluciones tan simples como eficaces.

El "desperdicio" del gran tenis

Durante un gran torneo de tenis —como el célebre campeonato de Wimbledon— se utilizan decenas de miles de pelotas. Tras solo unos pocos juegos, los tenistas las descartan porque pierden la presión exacta que exige la alta competición.

Aunque para el deporte ya no sirvan, el objeto está prácticamente intacto: su estructura de caucho y su cubierta de fieltro permanecen impecables.

En lugar de terminar en vertederos, miles de estas pelotas han sido donadas a organizaciones de protección de la fauna silvestre, como The Wildlife Trusts en el Reino Unido, para integrarlas en proyectos de restauración ambiental.

Un hogar a prueba de depredadores

¿Qué hace que una pelota de tenis sea la casa perfecta para un pequeño roedor? La respuesta está en su diseño original adaptado a las necesidades de la naturaleza:

Aislamiento térmico e impermeable: El caucho exterior repele la lluvia y el viento, mientras que el recubrimiento sintético mantiene el interior seco y cálido.

Escudo contra depredadores: Al realizar un pequeño corte circular de unos 2 a 3 centímetros en la pelota, se crea un acceso exclusivo para el ratón. Aves rapaces, comadrejas o gatos no pueden ingresar ni romper la estructura.

Aves rapaces, comadrejas o gatos no pueden ingresar ni romper la estructura. Durabilidad: A diferencia de los nidos naturales elaborados con hierba seca —que se destruyen fácilmente con las tormentas invernales—, la pelota de tenis resiste intacta durante varias temporadas.

Una instalación sencilla con un gran impacto

El proceso para transformar la pelota en un micropalacio silvestre no requiere tecnología compleja ni presupuestos millonarios. Se le efectúa la perforación de entrada a la pelota y se coloca un poco de paja en el interior para acondicionarla.

Luego, se fija en lo alto de una caña o poste de madera, a un metro del suelo, escondida entre cañaverales y matorrales altos.

A partir de ese momento, los ratones no solo las usan para dormir o resguardarse del mal tiempo, sino que las eligen para criar a sus camadas, acondicionando el interior con musgo y hojas secas.

Este proyecto es un ejemplo brillante de economía circular: transformar un residuo deportivo en un recurso valioso para la conservación ambiental.

Un gesto tan sencillo como reutilizar una pelota de tenis no solo le da un respiro al planeta reduciendo la basura, sino que garantiza que la banda sonora del campo no sea el impacto de una raqueta, sino el discreto y vital pulso de la naturaleza recuperando su espacio.