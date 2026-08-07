Elisabeth-Sophie recupera a su gato 17 años después de haberlo perdido: "Lo reconocí inmediatamente. Es irreal"

Un gato tigrado gris, con los ojos verdes en el campo. istock

Entre el dolor y la devastación que ha dejado a su paso el megaincendio del departamento francés de Gironda, emergen pequeños milagros que nos recuerdan la fuerza de la esperanza.

Esta es la historia de Mozart, un entrañable gato que ha vuelto a los brazos de su dueña tras nada menos que 17 años de ausencia.

"Lo reconocí inmediatamente. Es irreal", confesó con emoción Elisabeth-Sophie Stevens, su propietaria, en declaraciones al diario francés Sud Ouest.

Elisabeth no podía dar crédito a lo que escuchaba cuando, el pasado 25 de julio, recibió la llamada de unos voluntarios dedicados al rescate de animales en la zona del desastre.

Al otro lado de la línea, le daban la noticia más inesperada: habían hallado con vida a Mozart, su compañero felino al que había dado por perdido hacía casi dos décadas.

Un rescate entre las cenizas

El hallazgo de Mozart tuvo lugar en una vivienda de Lège-Cap-Ferret —una de las localidades más castigadas por las llamas— durante las intensas batidas organizadas para poner a salvo a los animales domésticos atrapados o desorientados por el fuego.

Detrás de este emotivo reencuentro está la entrega de Anne-Sophie Juan, una voluntaria que lleva semanas recorriendo las zonas afectadas en su propio vehículo para salvar la vida de animales, tanto domésticos como silvestres.

Su intervención comenzó tras la llamada de una persona mayor evacuada de la zona, quien rogó ayuda para poner a salvo a su perro y a su gato.

Los voluntarios acudieron al rescate y lograron poner a ambas mascotas a resguardo. Sin embargo, al escanear el microchip del felino, descubrieron con sorpresa que los datos registrados no coincidían con los de la persona que había solicitado el auxilio.

Años de un misterio resuelto con amor

La verdadera dueña de Mozart, que hoy reside en la región de Dijon, había adoptado al pequeño felino durante sus años de estudiante en Burdeos.

Recordó con ternura cómo el animal solía aventurarse fuera de casa durante varios días antes de regresar, hasta que un triste día de 2019 no volvió a cruzar la puerta.

Todo indica que, durante todo este tiempo, Mozart halló un segundo hogar donde recibir cobijo.

"Quizá al principio esta familia simplemente empezó a alimentarlo y acabó acogiéndolo", explicó la voluntaria al diario Le Figaro, disipando cualquier sombra de duda. "No hubo un robo deliberado. Nadie hizo nada malo aquí".

A pesar de ser un venerable anciano de 18 años, Mozart se encuentra en buen estado de salud. En los próximos días, gracias a las asociaciones de protección animal que cuidaron de él, viajará para reencontrarse finalmente con Elisabeth-Sophie.

En su nuevo hogar no solo le espera el cariño de su dueña, sino también Gandhi, el gato al que ella adoptó tras su pérdida y a quien ya presenta, con entrañable ilusión, como su nuevo "hermano".