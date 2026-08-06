Mueren 3 leonas en un zoo por culpa del calor: "La autopsia ha revelado que el estrés térmico fue solo un factor añadido"

La muerte de tres leonas en un zoo de Japón en medio de altas temperaturas desata críticas. EFE/ Tokyo Zoological Park Society

La muerte de tres leonas en el Parque Zoológico de Tama, ubicado a las afueras de Tokio, puso bajo la lupa no solo los efectos del aumento global de las temperaturas, sino también la capacidad de adaptación y respuesta de las instalaciones en cautiverio frente a fenómenos meteorológicos extremos.

La asociación animalista PETA denunció este martes su continuado cautiverio como uno de los motivos de su fallecimiento.

"Esta tragedia es un crudo recordatorio de que los zoológicos nunca pueden proporcionar a los animales salvajes el control y la libertad que necesitan para protegerse", aseguró el grupo en un comunicado remitido a EFE.

El mensaje llega después de que un portavoz del parque confirmara que Mugi, Ichigo y Ruena murieron por causas que todavía están bajo investigación.

453 personas hospitalizadas

Durante la segunda quincena de julio, una severa ola de calor azotó a Japón, registrando picos que sobrepasaron los 40 °C en diversas localidades. En Tokio, solo el 22 de julio fueron hospitalizadas 453 personas, la cifra más alta desde que hay registros.

El zoo afirmó que el personal veterinario detectó los primeros síntomas de letargo, apatía y pérdida de apetito en varios ejemplares de la manada. Sin embargo, la afectación se extendió rápidamente, alcanzando a 10 de los 19 leones alojados en el parque.

A pesar de los intentos de estabilización mediante fluidoterapia y medicación, las tres leonas fallecieron de forma consecutiva a causa de fallos multiorgánicos e insuficiencia renal aguda derivados del estrés térmico.

El Zoológico de Tama sostuvo que se aplicaron los protocolos habituales para combatir las altas temperaturas, tales como la instalación de aspersores, la colocación de bloques de hielo en los recintos exteriores y la apertura de refugios interiores equipados con aire acondicionado.

Sin embargo, el incidente dejó al descubierto las limitaciones físicas del recinto. El aletargamiento provocado por el calor extremo impidió en varios casos que los felinos se trasladaran por iniciativa propia a las zonas climatizadas.

Esto evidencia que los sistemas de mitigación pasivos resultan insuficientes cuando las temperaturas extremas se prolongan durante varios días.

Imposibilidad de autorregulación

"La causa de la muerte no se determinará hasta que se disponga de los resultados de las pruebas; sin embargo, los hallazgos de la autopsia patológica han revelado deshidratación generalizada y fallo multiorgánico en los tres leones, lo que sugiere que el estrés térmico fue un factor contribuyente", explicó la institución.

Se criticó el uso de superficies como el hormigón o espacios reducidos que retienen el calor, los cuales exacerban el impacto de la radiación solar.

El suceso reabrió el debate sobre si los zoológicos urbanos están realmente capacitados para garantizar la supervivencia y el bienestar de especies exóticas en un planeta con eventos climáticos cada vez más agresivos.

En su comunicado, el Zoo de Tama dijo que de los diez leones afectados tres se encuentran aún muy débiles, incapaces de ponerse en pie, y cuatro se han recuperado o muestran signos de recuperarse.

Además, otros seis leones que residen en el zoológico no llegaron nunca a mostrar síntomas de malestar.

Los animales "se recuperarán en un recinto privado para leones equipado con sistemas de refrigeración localizada y ventiladores industriales adicionales, y su exhibición quedará suspendida", explicó la institución.

El caso del Zoológico de Tama exige una revisión urgente de los protocolos de bienestar animal, la modernización de las infraestructuras de refugio y un replanteamiento ético sobre las condiciones en las que se mantiene a las especies salvajes en el siglo XXI.