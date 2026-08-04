Ya es oficial: llega la nueva herramienta clave para viajar con tu mascota sin olvidar sus documentos obligatorios

Llega el verano y con él las vacaciones, las escapadas a la playa, las excursiones a la montaña y los viajes en familia con nuestras mascotas.

Sin embargo, en medio del ajetreo de hacer las maletas, hay un detalle que suele olvidarse: la documentación del perro.

Ante un imprevisto en el lugar de destino, un control rutinario o la necesidad de dejar al animal unas horas en una guardería canina o con un cuidador local, la falta de sus papeles puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza.

De hecho, según estimaciones de la plataforma Appmypets, el 99,9% de los propietarios de perros no lleva consigo de forma habitual la cartilla veterinaria ni el pasaporte físico de su animal, dejándolos olvidados en casa, en la clínica de confianza o traspapelados entre correos electrónicos y carpetas.

Para evitar estos contratiempos estivales y dar respuesta a las necesidades del día a día, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) y Appmypets han unido fuerzas para lanzar el Pasaporte Digital Certificado.

Esta es una herramienta que centraliza en el teléfono móvil toda la información relativa a la identificación y salud del perro.

A través de esta solución tecnológica, los tutores pueden unificar la identificación por microchip, el historial sanitario y la póliza de responsabilidad civil de su perro.

Además, tienen la ventaja añadida de poder compartir toda esta información de forma rápida y segura mediante un código QR con paseadores, hoteles pet-friendly o familiares.

"Muchas personas cumplen con las obligaciones de identificación, vacunación o aseguramiento de sus perros, pero no siempre tienen esa información accesible cuando la necesitan”, afirma Guillermo Alfaro, consejero delegado y cofundador de Appmypets, en un comunicado de prensa.

"El Pasaporte digital permite disponer de una ficha digital del animal, sencilla y segura, y compartirla de forma controlada con quienes también participan en su cuidado".

Un respaldo práctico a la tenencia responsable

La herramienta cobra especial relevancia en el marco de la Ley de Bienestar Animal, que exige obligaciones como el microchip, la inscripción censal y la contratación de un seguro frente a terceros.

Aunque sus impulsores recuerdan que el Pasaporte Digital Certificado no sustituye la documentación oficial ni exime de las obligaciones legales, sí resulta un aliado imprescindible para tener los datos localizados y a mano durante las vacaciones o en la rutina diaria.

En este sentido, la iniciativa busca valerse de la tecnología para hacer más sencilla la convivencia y el cuidado de los animales en cualquier época del año. "La digitalización tiene sentido cuando ayuda a resolver situaciones reales de las personas que conviven con perros", afirma José Miguel Doval, presidente de la RSCE.

Y concluye: "Facilitar el acceso a la información del animal, tenerla disponible y poder compartirla con seguridad es una manera práctica de acompañar a los propietarios y reforzar una tenencia responsable".