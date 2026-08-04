Un gato descansando cerca de una maleta abierta.

Un gato descansando cerca de una maleta abierta. istock

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Ya es oficial: llega la nueva herramienta clave para viajar con tu mascota sin olvidar sus documentos obligatorios

En plena época de viajes y escapadas, se impulsa una herramienta para permitir a los tutores llevar en el móvil el microchip, el historial veterinario y el seguro de su mascota.

Más información: La UE endurece las normas: para viajar ya es obligatorio el pasaporte europeo para perros y gatos que cuesta entre 30 y 50€

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Llega el verano y con él las vacaciones, las escapadas a la playa, las excursiones a la montaña y los viajes en familia con nuestras mascotas.

Sin embargo, en medio del ajetreo de hacer las maletas, hay un detalle que suele olvidarse: la documentación del perro.

Ante un imprevisto en el lugar de destino, un control rutinario o la necesidad de dejar al animal unas horas en una guardería canina o con un cuidador local, la falta de sus papeles puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza.

Un perro triste en un coche

De hecho, según estimaciones de la plataforma Appmypets, el 99,9% de los propietarios de perros no lleva consigo de forma habitual la cartilla veterinaria ni el pasaporte físico de su animal, dejándolos olvidados en casa, en la clínica de confianza o traspapelados entre correos electrónicos y carpetas.

Para evitar estos contratiempos estivales y dar respuesta a las necesidades del día a día, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) y Appmypets han unido fuerzas para lanzar el Pasaporte Digital Certificado.

Esta es una herramienta que centraliza en el teléfono móvil toda la información relativa a la identificación y salud del perro.

A través de esta solución tecnológica, los tutores pueden unificar la identificación por microchip, el historial sanitario y la póliza de responsabilidad civil de su perro.

Además, tienen la ventaja añadida de poder compartir toda esta información de forma rápida y segura mediante un código QR con paseadores, hoteles pet-friendly o familiares.

Un hombre con un perro en brazos en un aeropuerto.

"Muchas personas cumplen con las obligaciones de identificación, vacunación o aseguramiento de sus perros, pero no siempre tienen esa información accesible cuando la necesitan”, afirma Guillermo Alfaro, consejero delegado y cofundador de Appmypets, en un comunicado de prensa.

"El Pasaporte digital permite disponer de una ficha digital del animal, sencilla y segura, y compartirla de forma controlada con quienes también participan en su cuidado".

Un respaldo práctico a la tenencia responsable

La herramienta cobra especial relevancia en el marco de la Ley de Bienestar Animal, que exige obligaciones como el microchip, la inscripción censal y la contratación de un seguro frente a terceros.

Aunque sus impulsores recuerdan que el Pasaporte Digital Certificado no sustituye la documentación oficial ni exime de las obligaciones legales, sí resulta un aliado imprescindible para tener los datos localizados y a mano durante las vacaciones o en la rutina diaria.

Un perro en un autobús urbano.

En este sentido, la iniciativa busca valerse de la tecnología para hacer más sencilla la convivencia y el cuidado de los animales en cualquier época del año. "La digitalización tiene sentido cuando ayuda a resolver situaciones reales de las personas que conviven con perros", afirma José Miguel Doval, presidente de la RSCE.

Y concluye: "Facilitar el acceso a la información del animal, tenerla disponible y poder compartirla con seguridad es una manera práctica de acompañar a los propietarios y reforzar una tenencia responsable".