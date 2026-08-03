Los expertos coinciden: las pruebas veterinarias son clave para determinar la causa de los accidentes de nuestros animales

Una veterinaria sujetando a un perro y un gato. istock

Las peleas entre perros pueden acabar en reclamaciones cuando hay heridas, gastos veterinarios, secuelas o incluso fallecimiento del animal. Aunque algunas mordeduras parecen pequeñas, pueden esconder daños mucho más graves bajo la piel.

Los peritos veterinarios revisan las lesiones, su profundidad, localización, antigüedad y compatibilidad con lo ocurrido. Esto permite saber si las heridas encajan con un ataque de otro perro o si podrían tener otro origen.

También se valoran las consecuencias: cirugías, hospitalización, curas, antibióticos, dolor crónico, cojeras o cambios de comportamiento tras el episodio. En casos de muerte, la necropsia puede ser clave para determinar la causa.

Un informe técnico ayuda a reclamar con mayor seguridad y a evitar discusiones basadas solo en versiones enfrentadas. La prueba veterinaria aporta objetividad en un momento emocionalmente difícil.

Por eso, más allá de la emoción que suele acompañar a estos casos, disponer de una mirada técnica ayuda a separar hechos, dudas y responsabilidades. Esa mirada puede ser clave tanto para quien reclama como para quien necesita defender que actuó correctamente.

Para una persona no especializada, estos conflictos pueden resultar difíciles de entender. A menudo hay informes clínicos, facturas, fotografías, mensajes, contratos o versiones diferentes de lo ocurrido. La intervención de peritos veterinarios permite ordenar toda esa información y convertirla en una explicación clara, basada en datos y no solo en percepciones.

La utilidad de estos informes no se limita a un juicio. También pueden servir para negociar con una aseguradora, alcanzar un acuerdo entre particulares, orientar a un abogado o decidir si una reclamación tiene base suficiente. En muchos casos, contar con una valoración independiente evita alargar conflictos y permite tomar decisiones más tranquilas.

Además, cuando hay animales implicados, el tiempo importa. Un problema de salud, una lesión, una situación de abandono o un daño económico pueden agravarse si no se documentan correctamente desde el principio. Por eso, conservar pruebas, solicitar informes clínicos y pedir asesoramiento especializado puede marcar la diferencia.

El objetivo final es aportar claridad. No se trata de exagerar un problema ni de buscar culpables sin pruebas, sino de saber qué ocurrió, qué consecuencias tuvo y qué opciones existen para defender los derechos de las personas afectadas sin perder de vista el bienestar de los animales.

Desde PERIVET ayudamos en reclamaciones por ataques entre animales, valorando lesiones, tratamientos, secuelas y compatibilidad con los hechos. Contar con peritos veterinarios especializados ofrece tranquilidad y una base técnica sólida para defender los intereses de los afectados.