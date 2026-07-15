Ucrania marca las normas: en medio de la guerra, las aves adaptan sus nidos con fibra óptica de drones

Para un jilguero (Carduelis carduelis) o un pardillo común (Linaria cannabina) que intenta sacar adelante a su nidada en los densos bosques y llanuras de Ucrania, el estallido de un dron no es un evento geopolítico.

Es, simplemente, un proveedor involuntario de materiales.

Mientras los ejércitos humanos despliegan kilómetros de cables de fibra óptica ultrafina para burlar las defensas electrónicas, estas pequeñas aves observan el suelo con criterio.

Lo que a ojos humanos es basura tecnológica y restos de destrucción, para el cerebro de un ave es un recurso con una resistencia a la tracción.

Este fenómeno ha despertado la fascinación internacional, pero detrás de estos nidos no hay azar, sino una asombrosa lección de etología y cognición aviar.

El mundo como una ferretería

Las aves no operan con un catálogo rígido de "materiales naturales".

Su instinto está programado para buscar propiedades mecánicas.

Cuando un ave busca material para su nido, evalúa tres variables críticas:

Maleabilidad: Que el hilo se pueda trenzar con el pico.

Que el hilo se pueda trenzar con el pico. Resistencia térmica: Que aísle del frío o del calor excesivo.

Que aísle del frío o del calor excesivo. Estabilidad estructural: Que actúe como un armazón que soporte el peso de la puesta.

Un pajaro. :thittaya itthithepphana iStock

En zonas de conflicto, donde la artillería arrasa la vegetación y escasean las raíces finas o el musgo, las aves activan un mecanismo psicológico de sustitución de objetos

La fibra óptica sustituye a la perfección a las briznas de hierba seca; los filamentos de cobre de los detonadores reemplazan a las raíces flexibles.

Es oportunismo evolutivo puro: el ave optimiza su energía recolectando lo que abunda en el suelo.

Los estrategas del metal

Si hay una familia de aves que destaca por su inteligencia y capacidad de manipulación de herramientas, es la de los córvidos (cuervos, urracas y cornejas).

Su corteza cerebral les permite planificar y resolver problemas complejos, algo que demuestran cuando el ser humano introduce metal en su entorno.

En 1933, el ornitólogo estadounidense E.R. Warren documentó un cambio de comportamiento radical en los cuervos de las grandes llanuras americanas.

Afectados por la escasez de ramas debido a la degradación ambiental del Dust Bowl, los cuervos empezaron a fijarse en el alambre de espino sobrante de las delimitaciones militares y ganaderas.

El cuervo no solo recogía trozos sueltos; utilizaba la fuerza de su pico y patas para desenterrar y entrelazar fragmentos de metal punzante.

El Kansas Barbed Wire Museum conserva hoy uno de estos nidos: una proeza de fuerza e intención donde el ave sustituyó la madera por acero para crear una estructura prácticamente indestructible ante los depredadores.

Un nido. bradbane iStock

El biólogo Auke-Florian Hiemstra, del Naturalis Biodiversity Center, lideró un estudio tras hallar nidos de urracas (Pica pica) y cornejas negras (Corvus corone) en ciudades europeas construidos con un material insólito: tiras de pinchos anti-palomas.

Lo verdaderamente asombroso para los científicos no fue que las urracas recogieran las tiras, sino cómo las colocaron de forma intencionada.

Hiemstra descubrió que las urracas arrancaban deliberadamente los pinchos metálicos de las repisas de los hospitales y los colocaban en el techo del nido con las púas apuntando hacia afuera.

El ave entendió perfectamente la función del invento humano y lo usó como un escudo defensivo militar contra sus propios depredadores (como los cuervos).

Los arqueólogos del acantilado

En el extremo opuesto del tamaño, las grandes rapaces demuestran una inercia conductual distinta.

Aves como el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) o el águila real (Aquila chrysaetos) construyen nidos gigantescos en repisas de acantilados que son reutilizados por generaciones durante décadas o incluso siglos.

Estudios de monitoreo de nidos históricos citados por plataformas como NestWatch han excavado las capas más profundas de estas estructuras en el sur de España.

Las rapaces tienen la costumbre de aportar materiales pesados y fibrosos a la base del nido para darle peso y evitar que el viento los vuele.

Al analizar las capas inferiores (fechadas en la época medieval), los científicos encontraron que las aves habían recogido virotes de ballesta de hierro y fragmentos de lanzas de madera tras las batallas de la Reconquista.

Cuando el instinto falla

Esta increíble capacidad de adaptación de las aves tiene, desgraciadamente, un límite biológico.

El cerebro del ave ha evolucionado durante millones de años para confiar en que todo lo que es flexible y resistente en el suelo es de origen orgánico.

No tienen herramientas evolutivas para procesar los peligros de los materiales sintéticos de la guerra moderna.

Falta de elasticidad: A diferencia de las raíces, que ceden ligeramente a medida que los polluelos crecen, el cable de fibra óptica o el filamento de cobre es rígido e inextensible.

A diferencia de las raíces, que ceden ligeramente a medida que los polluelos crecen, el cable de fibra óptica o el filamento de cobre es rígido e inextensible. El peligro del enredo: Estudios publicados por la British Ecological Society advierten que los hilos sintéticos actúan como lazos invisibles. Los polluelos, al moverse dentro del nido, sufren estrangulamiento de extremidades, lo que provoca amputaciones o los condena a morir atrapados sin poder emprender el vuelo.

Estudios publicados por la British Ecological Society advierten que los hilos sintéticos actúan como lazos invisibles. Los polluelos, al moverse dentro del nido, sufren estrangulamiento de extremidades, lo que provoca amputaciones o los condena a morir atrapados sin poder emprender el vuelo. Drenaje térmico: El metal y el plástico no aíslan igual que las plumas, el pelo de animal o el musgo. Un nido hecho de cables puede sobrecalentarse con el sol o congelar a los polluelos en la noche norteña de Ucrania.

La guerra más allá de los humanos

Solemos medir el impacto de las guerras en pérdidas humanas, infraestructuras destruidas y millones de dólares en armamento.

Sin embargo, este fenómeno demuestra que los animales son las víctimas colaterales más indefensas de nuestra geopolítica.

La guerra fragmenta sus hábitats, contamina el agua con metales pesados, destruye sus fuentes de alimento y, finalmente, corrompe su propio comportamiento.

Los nidos de fibra óptica de Ucrania son el reflejo de un ecosistema donde las herramientas diseñadas para la destrucción humana se han convertido, trágicamente, en los cimientos donde la vida intenta, sin saber el peligro que corre, abrirse paso.