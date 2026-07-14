Los peritos veterinarios advierten: así puedes saber si hubo mala praxis veterinaria con tu perro o gato
Cuando surge un conflicto relacionado con mala praxis veterinaria, contar con una valoración técnica puede marcar la diferencia.
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Cuando una mascota fallece o empeora tras una visita veterinaria, muchas familias se preguntan si pudo haberse hecho algo distinto. La respuesta no siempre es sencilla: en medicina, también en veterinaria, no todos los malos resultados significan que haya existido un error.
Por eso son importantes los informes de peritos veterinarios. Estos profesionales revisan la historia clínica, las pruebas realizadas, los tratamientos aplicados, la información que recibió el propietario y el seguimiento posterior. Su objetivo es saber si la actuación fue adecuada según los conocimientos y medios disponibles en ese momento.
Aclarar lo sucedido
Entre los casos que más dudas generan están las complicaciones quirúrgicas, problemas anestésicos, diagnósticos tardíos, altas prematuras o falta de información. El consentimiento informado y una buena documentación clínica pueden ser claves para aclarar lo sucedido.
Un informe independiente ayuda a evitar conclusiones precipitadas. Permite distinguir entre una complicación inevitable y una actuación negligente, aportando una base técnica para reclamar o defenderse con garantías.
Por eso, más allá de la emoción que suele acompañar a estos casos, disponer de una mirada técnica ayuda a separar hechos, dudas y responsabilidades. Esa mirada puede ser clave tanto para quien reclama como para quien necesita defender que actuó correctamente.
Para una persona no especializada, estos conflictos pueden resultar difíciles de entender. A menudo hay informes clínicos, facturas, fotografías, mensajes, contratos o versiones diferentes de lo ocurrido. La intervención de peritos veterinarios permite ordenar toda esa información y convertirla en una explicación clara, basada en datos y no solo en percepciones.
Evitar alargar el conflicto
La utilidad de estos informes no se limita a un juicio. También pueden servir para negociar con una aseguradora, alcanzar un acuerdo entre particulares, orientar a un abogado o decidir si una reclamación tiene base suficiente. En muchos casos, contar con una valoración independiente evita alargar conflictos y permite tomar decisiones más tranquilas.
Además, cuando hay animales implicados, el tiempo importa. Un problema de salud, una lesión, una situación de abandono o un daño económico pueden agravarse si no se documentan correctamente desde el principio. Por eso, conservar pruebas, solicitar informes clínicos y pedir asesoramiento especializado puede marcar la diferencia.
Desde PERIVET ayudamos a propietarios, clínicas, aseguradoras y abogados a aclarar posibles casos de mala praxis veterinaria. Nuestros peritos veterinarios revisan la actuación con independencia y explican de forma comprensible si hubo una complicación inevitable o una posible falta de diligencia profesional.