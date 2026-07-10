España marca las normas: otro hospital inicia un nuevo programa de terapia asistidas con perros y niños

La provincia de Girona da un paso firme en la humanización de la asistencia sanitaria. El Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, el Hospital Santa Caterina y la Red de Salud Mental de la provincia han anunciado la incorporación de programas de terapia asistida con perros.

De la mano de Alianza Purina Terapia Animal, han decidido empezar a usar a los animales como un apoyo complementario y multidisciplinar para mejorar el bienestar emocional de sus pacientes.

En el caso del Hospital Trueta, la iniciativa se ha materializado inicialmente a través de un programa dirigido a niños y niñas atendidos en la Unidad Funcional de Parálisis Cerebral.

El objetivo principal de esta intervención es reducir la ansiedad y la sensación de dolor asociadas a determinados procedimientos médicos, favoreciendo una experiencia asistencial más positiva y cercana tanto para los menores como para sus familias.

Tras los excelentes resultados observados durante el primer año de implementación, el centro no solo ha consolidado el proyecto dentro de su cartera asistencial, sino que este mismo mes de julio iniciará un nuevo programa de intervenciones asistidas con perros en el ámbito general de pediatría.

Por su parte, el Hospital Santa Caterina y la Red de Salud Mental, gestionados por la empresa pública Institut d’Assistència Sanitària (IAS), ya trabajan en la puesta en marcha de una nueva iniciativa vinculada a las intervenciones asistidas con animales que prevén activar próximamente.

Una crisis silenciosa

Esta apuesta de la sanidad gerundense responde a una crisis silenciosa que no deja de crecer.

Según un estudio publicado en la revista médica The Lancet, los trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, los problemas de sueño o los trastornos de la conducta alimentaria ya son la principal causa de discapacidad en el mundo, afectando a cerca de 1.200 millones de personas.

En España la tendencia es similar, ya que el último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud refleja que el 35,6% de la población presenta algún problema de salud mental, siendo los trastornos de ansiedad los más frecuentes.

Ante esta realidad, la búsqueda de enfoques terapéuticos más humanos cobra cada vez más importancia en los hospitales.

Las intervenciones asistidas con perros abarcan ya prácticamente todas las áreas de los centros sanitarios, desde los servicios de urgencias, donde los animales ayudan a distraer y tranquilizar a pacientes y familiares en momentos críticos, hasta las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), donde contribuyen a mitigar el miedo y rebajar la percepción del dolor.

Beneficios emocionales y cognitivos

Elisenda Saperas, veterinaria y responsable de comunicación en Purina España, explica que la experiencia acumulada y diversos estudios demuestran que abrir las puertas de los centros sanitarios a perros de terapia aporta beneficios emocionales, cognitivos y motivacionales muy relevantes para los pacientes.

Saperas aclara que los perros no curan, sino que lo hace la medicina y los profesionales sanitarios, pero sí actúan como una valiosa herramienta de apoyo que contribuye a mejorar el bienestar y facilitar los procesos terapéuticos.

La llegada de estos programas a Girona se produce en el marco del desarrollo de la Alianza Terapia Animal, un proyecto que promueve el conocimiento científico sobre las intervenciones asistidas con animales y la formación de profesionales en entornos clínicos.

Esta red se nutre de la experiencia acumulada durante más de una década en otros centros sanitarios de referencia en España.

Se incluyen el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital Niño Jesús de Madrid o el Hospital Clínico San Carlos, donde diversos estudios avalan el impacto positivo de este vínculo humano-animal en la salud mental y la hospitalización prolongada.