España marca un hito histórico: ya se registran más viviendas con animales de compañía que con niños menores de 15 años

Las mascotas ya son un miembro más en millones de hogares españoles; tanto es así que en España ya se registran más viviendas con animales de compañía que con niños menores de 15 años.

Esta transformación social ha impulsado de forma imparable el turismo pet-friendly: el 90% de los propietarios viaja al menos una vez al año con su animal. Ante este escenario, la asistencia sanitaria en ruta se ha convertido en la principal preocupación de los viajeros.

"Gracias a nuestra App, los asegurados pueden conectar al instante, mediante texto o videollamada, con un veterinario profesional en español desde cualquier lugar del mundo", destaca Alfonso Calzado, CEO y fundador de IATI Seguros, compañía que ha reforzado sus coberturas para dar respuesta a esta demanda.

Según el directivo, este servicio permite a los usuarios "acceder a asesoramiento veterinario cualificado de forma inmediata, resolver cualquier incidencia y disfrutar de una mayor tranquilidad durante sus viajes".

Y es que, para el 65% de los viajeros, el bienestar de su perro, gato u otra mascota es el factor determinante a la hora de elegir el destino, el hotel o el medio de transporte.

Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo actuar ante un accidente o un problema de salud en un lugar desconocido —o en el extranjero— sigue operando como uno de los principales frenos para el sector.

Una red de seguridad en el bolsillo

Para mitigar este temor, la integración de la tecnología en la asistencia en viaje se ha vuelto clave.

La propuesta de la aseguradora se centra en una Asistencia Veterinaria 24/7 integrada en su aplicación móvil, facilitando que el usuario reciba un primer diagnóstico u orientación profesional sin importar la diferencia horaria o las barreras idiomáticas del destino.

Esta cobertura se ha incorporado a pólizas clave como IATI Escapada e IATI Estrella, diseñadas tanto para las escapadas nacionales como para grandes viajes internacionales.

Más allá de perros y gatos

El perfil del viajero con mascotas se ha diversificado, obligando al sector asegurador a ampliar el espectro de protección antes, durante y después del viaje. Entre las principales coberturas que se manejan actualmente para responder a estas emergencias destacan:

Urgencias médicas: Cobertura de hasta 1.500 € en gastos veterinarios de urgencia.

veterinarios de urgencia. Nuevas especies: Inclusión de animales de compañía más allá de los convencionales, protegiendo también a hurones, aves, reptiles y roedores.

Casos de extravío: Ayudas de hasta 300 € para la inserción de anuncios de búsqueda locales y cobertura de los gastos de residencia si el animal es localizado.

Cancelación del viaje: Si la mascota sufre un accidente grave o fallece antes de partir, se permite la anulación de las vacaciones recuperando el coste de vuelos y hoteles.

Cuidado a distancia: En caso de que el dueño viaje solo y sea hospitalizado en el destino, se cubren los gastos de una residencia de mascotas en España para que el animal esté atendido.

La consolidación de estas opciones refleja cómo el mercado turístico y de seguros se está adaptando a una realidad innegable: viajar en familia hoy en día implica, de forma mayoritaria, incluir a los animales en el itinerario.