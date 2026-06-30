El peritaje veterinario se consolida como una profesión en auge con cada vez más salidas laborales y legales

"El perito veterinario enlaza el mundo clínico con el de la justicia. Su función consiste en transformar el conocimiento científico en una prueba comprensible, rigurosa y útil para que jueces y tribunales puedan tomar decisiones fundamentadas", ha afirmado la Dra. María Fernández Álvarez, directora veterinaria de PERIVET.

Con esta premisa se ha inaugurado la IV edición de los Cursos de Verano organizados por el Grupo PROMEDE y la Universidad Camilo José Cela (UCJC), cuya jornada de apertura, titulada "Peritaje veterinario: una salida profesional con futuro", ha sido coordinada junto a PERIVET, la primera plataforma integral de esta especialidad en España.

El encuentro ha reunido a destacados profesionales de los sectores veterinario, jurídico y pericial para analizar el auge de una disciplina técnica y jurídica clave, cada vez más demandada en procesos judiciales, administrativos y del sector asegurador.

La Dra. Fernández Álvarez ha insistido en la necesidad de impulsar una formación especializada que dote a los profesionales de las garantías necesarias para afrontar los nuevos retos del sector.

Una disciplina en plena expansión

El aumento de los litigios relacionados con el bienestar animal, la responsabilidad profesional, la compraventa de animales, la valoración de daños y las coberturas de seguros ha disparado la necesidad de contar con peritos especializados.

Durante el curso se ha debatido cómo estos profesionales aportan un análisis científico independiente, esencial para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Alfredo Fernández Álvarez, María Fernández Álvarez, Ángel-Martín Ortiz Bueno y Darío Cleofé Resta: los ponentes del primer curso de peritaje veterinario. Perivet

Los expertos coincidieron en que el informe pericial es una herramienta crucial para esclarecer hechos.

Al respecto, los ponentes destacaron la importancia de la vertiente comunicativa de esta labor. Señalaron que la calidad del informe no depende únicamente del rigor científico, sino que exige saber explicar con claridad qué ha sucedido y por qué. De esta forma, se convierte en una herramienta imprescindible para fundamentar una decisión judicial.

Un panel de expertos de primer nivel

La jornada ha contado con una perspectiva multidisciplinar gracias a la participación de ponentes de referencia en los ámbitos veterinario, legal y académico.

Por un lado, el Dr. Alfredo Fernández Álvarez, profesor de la UCJC y perito del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, centró su intervención en la metodología del informe y en la habilidad de traducir la ciencia a un lenguaje judicial claro.

Por otro lado, Ángel-Martín Ortiz Bueno, asesor jurídico del mismo Consejo General y socio director de Ortiz Bueno Abogados, analizó el marco normativo actual y los retos legales de la profesión.

Asimismo, el Dr. Darío Cleofé Resta, perito judicial especialista en mala praxis y responsabilidad profesional, compartió su experiencia práctica en la elaboración de dictámenes técnicos y en la resolución de casos reales.

El impacto positivo en la práctica clínica diaria

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue comprobar cómo la formación en peritaje no solo abre nuevas vías laborales, sino que también mejora el ejercicio de la veterinaria clínica tradicional.

Varias de las asistentes al curso compartieron el impacto de esta especialización en su día a día. Carolina explicó que conocer estos aspectos ayuda a identificar y prevenir los riesgos que se cometen en la práctica asistencial y que podrían ser objeto de una reclamación.

En esta misma línea, Lourdes aseguró que la pericia veterinaria ha cambiado su forma de actuar en la clínica, permitiéndole analizar cada caso con mucho más criterio, rigor y responsabilidad.

Por su parte, Cristina concluyó que esta formación aporta una mayor seguridad a los profesionales y genera una conciencia más profunda sobre la necesidad de hacer las cosas con el máximo rigor.

Cuatro jornadas dedicadas a la medicina, el derecho y la pericia

Este curso marca el arranque de una edición consolidada como el espacio de encuentro de referencia para el sector médico-legal. Gracias a la incorporación de PERIVET, el programa amplía su carácter interdisciplinar y refuerza el compromiso de las instituciones implicadas con la innovación y la actualización técnica de los profesionales.

A lo largo de cuatro jornadas, los Cursos de Verano de PROMEDE y la UCJC abordarán otros temas de máxima actualidad.

Entre ellos destacan la gestión de eventos adversos sanitarios, los Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC), y el análisis de la discapacidad e incapacidad desde la perspectiva médico-legal.