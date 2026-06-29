Los veterinarios coinciden: si tu gato te apoya la pata encima está intentando transmitirte energía positiva

A menudo existe la falsa creencia de que los gatos son animales distantes o poco agradecidos, pero la realidad es muy distinta.

Según explica el veterinario Carlos Gutiérrez, en un vídeo de YouTube, nuestros compañeros felinos nos demuestran su agradecimiento constantemente.

El experto del vídeo, el veterinario Carlos Gutiérrez, lo deja muy claro con esta declaración: "tu gato es posible que te esté dando las gracias todos los días y tú no te estás dando cuenta porque no lo hace de una forma espectacular sino que tiene gestos sutiles".

Estas muestras de gratitud diaria se manifiestan en sus comportamientos más cotidianos, empezando por la hora de la comida.

Cuando le sirves su alimento favorito, es muy probable que escuches un maullido especial, corto y vibrante, conocido como trino o gorjeo.

Un agradecimiento sincero

Lejos de ser una petición de más comida, se trata de un agradecimiento sincero. Como afirma el experto, con este sonido tu gato te dice: "muchas gracias humano porque esto era justo lo que necesitaba".

Este agradecimiento también se extiende a los cuidados del hogar, como la higiene. Si tu gato usa su bandeja de arena justo segundos después de que la limpies, no lo hace para fastidiar; en realidad, es una señal de que está muy pendiente de tu esfuerzo y valora tener su espacio impecable.

Esta misma gratitud se observa durante las sesiones de belleza: cuando lo cepillas y él ronronea o se frota contra tus manos y el cepillo, te está demostrando lo mucho que disfruta de tu atención.

El tiempo que pasáis juntos es otro motivo de reconocimiento para ellos. Después de una intensa sesión de juego con su caña o pelota favorita, si tu gato se tumba cerca de ti, no es simplemente porque esté agotado; es su manera de agradecerte el rato de diversión, indicándote que lo ha pasado genial y que le encantaría repetir.

De igual forma agradece tu simple compañía: hay momentos en los que no hace nada, solo observa y te acompaña mientras trabajas o lees. El hecho de que levante la cabeza y te siga con la mirada, o que te escolte físicamente a la cocina o al baño, es su forma de expresar agradecimiento por pasar tiempo con él.

Celebrar el regreso

El regreso al hogar es, sin duda, uno de los momentos más especiales del día. Cuando entras por la puerta y tu gato te recibe maullando o frotándose contra tus piernas y las bolsas del supermercado, no solo está marcando su territorio con feromonas.

En realidad, está celebrando tu regreso porque, según las palabras del experto, para él "eres la pieza que faltaba aquí".

Además, los felinos saben ser generosos con los suministros y los recursos de la casa. Uno de sus gestos más curiosos ocurre cuando te lleva sus "presas" —como su juguete favorito o algún pequeño insecto— y las deja en tu cama.

Para un gato, las zonas de descanso son vitales, y decide compartir su riqueza contigo pensando: "Humano, tú me das todo lo que yo necesito, ahora que tú necesitas algo... yo la comparto contigo".

Finalmente, el máximo exponente de su gratitud se refleja en el bienestar emocional, ya que los gatos perciben perfectamente cuando tenemos un mal día, estamos estresados o nos sentimos bajos de energía.

Si te sientas en el sofá y tu felino se acerca para apoyar una patita o su cabeza sobre ti, está buscando crear una conexión para transmitirte su energía positiva.

Carlos Gutiérrez destaca este comportamiento con una emotiva declaración: "Para mí representa el máximo exponente de gratitud felina... está poniendo toda su energía en ese momento para remediar ese mal día que por lo que sea has pasado".

Aunque nuestros gatos no puedan hablar, sus acciones cotidianas están llenas de amor y reconocimiento. Prestar atención a estos pequeños detalles y entender su lenguaje reforzará enormemente el vínculo que compartes con tu compañero felino.