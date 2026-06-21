México da un paso histórico: 2.763 pacientes pediátricos han reducido el estrés hospitalario gracias a los perros

Existe un viejo refrán popular en las redes sociales que dice: "Los perritos arreglan cosas que ellos no rompieron". En el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), esta frase ha dejado de ser un tierno pensamiento de internet para convertirse en una realidad médica medible, palpable y profundamente conmovedora.

Desde hace un año, los pasillos de este centro hospitalario se llenan de una energía diferente cada jueves. La tensión habitual de las batas blancas y el sonido de los monitores se matizan con el rítmico andar de cuatro patas y el suave batir de unas colas que mueven la esperanza.

Se trata del programa de Terapia Asistida con Animales, una alianza estratégica entre el hospital y el Centro de Entrenamientos y Alternativas Tecnológicas para la Asistencia de la Comunidad (CENATAC).

A poco más de un año de su implementación, las cifras hablan por sí solas: 2,763 pacientes pediátricos han sido beneficiados, logrando una reducción drástica en el estrés hospitalario, el miedo a los procedimientos médicos y la ansiedad del confinamiento.

El "escuadrón peludo" de la salud

El equipo terapéutico no viste uniforme, pero porta con orgullo sus chalecos de asistencia. Está conformado por cinco terapeutas de cuatro patas, entrenados minuciosamente desde cachorros para esta noble labor.

Sam, un imponente pero bonachón Viejo Pastor Inglés; Buba, Shanti y Tana, tres nobles y empáticos Golden Retriever; y Aisha, una cariñosa y atenta Labradora. Cada jueves, este "escuadrón" visita áreas críticas como consulta externa, quimioterapia ambulatoria y hospitalización.

Su misión principal es sustituir el miedo por sonrisas. La ciencia respalda lo que el corazón ya sabe: el contacto con estos animales reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y estimula la liberación de endorfinas y oxitocina, facilitando que los niños colaboren mejor con sus tratamientos médicos.

Ciencia, Higiene y Seguridad

Para que un perro pueda ingresar a un hospital pediátrico y convivir con pacientes, algunos de ellos con sistemas inmunológicos delicados, el amor no es suficiente; se requiere una disciplina de nivel clínico.

CENATAC y el HIT operan bajo estrictos protocolos de bioseguridad:

Higiene rigurosa: cada can es sometido a un baño y cepillado profundo antes de ingresar al hospital.

Control sanitario estricto: cuentan con un esquema de vacunación impecable, desparasitación al día y certificados de salud veterinaria vigentes.

veterinaria vigentes. Entrenamiento avanzado: los perros están desensibilizados a ruidos fuertes, llantos, olores hospitalarios y equipos médicos, garantizando una interacción 100% predecible y segura.

Un bálsamo para todo el hospital

La magia de este programa no se limita a los pequeños pacientes. Las largas jornadas de hospitalización también pasan factura a las familias, quienes encuentran en las caricias a los lomitos un momento de paz en medio de la tormenta.

Asimismo, el personal médico y de enfermería se ha visto beneficiado. Médicos y enfermeras suelen hacer breves pausas en sus turnos para abrazar a Sam o recibir un lenguetazo de Aisha, un auténtico "reseteo emocional" que les permite continuar con su jornada con más ligereza.

El programa de CENATAC en el Hospital Infantil de Tlaxcala demuestra que la medicina del futuro no solo se mide en miligramos o tecnología de punta, sino también en empatía, humanización y, por supuesto, en dosis semanales de amor incondicional de cuatro patas.