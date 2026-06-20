Alta cocina y nutrición premium: el menú de alta calidad que humanos y mascotas pueden compartir

El prestigioso espacio Kitchen Club Madrid se convirtió en el escenario de una experiencia gastronómica singular.

La marca líder en alimentación premium para mascotas, ACANA, organizó un encuentro exclusivo con un claro propósito: demostrar que la excelencia que exigimos en nuestros propios platos debe ser la misma que ofrecemos a nuestros perros y gatos.

Pero, ¿cómo demostrar que el alimento de nuestras mascotas tiene una calidad excepcional? La respuesta de ACANA™ fue rotunda: llevándolo a la mesa de los humanos.

Para romper la barrera entre la gastronomía humana y la nutrición animal, la firma organizó un showcooking inmersivo que giró en torno a la humanización del cuidado animal.

Si cada vez somos más conscientes de lo que comemos, priorizando ingredientes frescos y naturales, el estándar para los peludos de la familia no debería ser menor.

Un menú de alta cocina: las recetas y el porqué

Para ilustrar este paralelismo, el evento contó con la participación de la reconocida chef Sara Mancebo (@saborea.saludable).

Su reto fue diseñar y preparar en directo un menú degustación exclusivo para los asistentes utilizando exactamente las mismas proteínas, frutas y verduras que componen las recetas de ACANA para perros y gatos.

El menú constó de cinco pases que demostraron la versatilidad y altísima calidad de las materias primas.

Los asistentes pudieron degustar rollitos de salmón y aguacate, un original jardín de hummus con tierra negra, y platos principales de alta escuela como merluza con tirabeques sobre crema de butternut (calabaza) y magret de pato con puré de coliflor y manzana.

La elección de estas recetas no fue casual. Cada plato fue diseñado para resaltar los beneficios de los ingredientes funcionales que la marca utiliza en sus sacos de pienso:

El salmón: Destacado por su altísimo contenido en omega-3, vital para la piel y el pelaje.

Destacado por su altísimo contenido en omega-3, vital para la piel y el pelaje. La merluza: Señalada como una excelente aliada para los procesos de recuperación física, ideal para animales sensibles o cachorros al ser una proteína ligera que ayuda a recuperar peso.

Señalada como una excelente aliada para los procesos de recuperación física, ideal para animales sensibles o cachorros al ser una proteína ligera que ayuda a recuperar peso. El pato: Cobró protagonismo como una proteína monoproteica y poco alérgena, perfecta para mascotas propensas a reacciones adversas o estómagos sensibles.

Cobró protagonismo como una proteína monoproteica y poco alérgena, perfecta para mascotas propensas a reacciones adversas o estómagos sensibles. La cúrcuma y la calabaza: Superalimentos integrados en el menú para demostrar su poder como antiinflamatorios naturales y grandes fuentes de fibra digestiva.

"Como chef, mi prioridad siempre es trabajar con el mejor producto fresco y de calidad. Cuando descubres que esta materia prima excepcional es la base de las recetas de ACANA™, la perspectiva cambia por completo", confesó Sara Mancebo durante el encuentro.

"Yo tengo un perro en casa y saber que su alimentación parte de ingredientes con los que yo misma prepararía un menú de alta cocina me da una tranquilidad absoluta. Ellos merecen comer igual de bien que nosotros".

La ciencia detrás del plato: la voz de la veterinaria

Más allá de la experiencia culinaria, el evento profundizó en la ciencia y la biología de la mano de la experta veterinaria Alba Padilla (@vetropia), quien desgranó por qué la calidad de la proteína es el pilar fundamental para la salud y longevidad de nuestros compañeros de cuatro patas.

"Los perros y gatos tienen necesidades biológicas específicas. Su anatomía está diseñada para procesar y asimilar proteínas de origen animal", explicó Padilla a los asistentes.

"Cuando les ofrecemos una dieta que respeta su naturaleza, rica en carnes o pescados de alta calidad, estamos invirtiendo directamente en su sistema inmunológico, su salud articular y su vitalidad general", sentenció, enfocando su discurso hacia la nutrición como la mejor herramienta para la prevención de enfermedades.

La experta veterinaria destacó además el valor de obtener vitaminas y minerales directamente de ingredientes crudos y frescos (como los arándanos rojos o la raíz de achicoria presentes en las recetas), minimizando así la necesidad de suplementos sintéticos y garantizando una alimentación libre de aditivos artificiales.

Una alternativa segura, equilibrada y lista para servir

Frente a las complejidades y riesgos bacteriológicos o carenciales que pueden presentar las dietas crudas preparadas en casa (como la conocida dieta BARF), ACANA se posicionó en el evento como la solución definitiva.

La marca demostró que es posible ofrecer los beneficios innegables de los ingredientes frescos y crudos —los mismos que brillaron en la alta cocina de Kitchen Club— con la total tranquilidad de un alimento formulado por expertos.

Al garantizar un equilibrio preciso de proteínas, vitaminas, grasas y minerales listos para servir en cada ración, ACANA no busca atajos, sino ofrecer seguridad, conveniencia y, sobre todo, un innegable respeto por la naturaleza de nuestros animales.