Los expertos coinciden: los pollos tienen capacidades cognitivas, anticipan el futuro y se vinculan socialmente

El mes de junio suele asociarse con la llegada del verano, pero este año ha cobrado un significado diferente en el ámbito de la alimentación y la sostenibilidad.

El pollo, el animal terrestre más consumido y maltratado del planeta, se ha convertido en el protagonista absoluto de una corriente que busca transformar nuestra relación con la comida.

A través de una campaña impulsada por la organización global Veganuary, el sector de la alimentación vegetal ha puesto el foco en estas aves, desmitificando su supuesta simplicidad cognitiva y visibilizando el coste ambiental y sanitario de la ganadería intensiva.

La compleja mente de las aves

Pese a que la cultura popular suele subestimar a los pollos, la ciencia reciente dibuja una realidad muy distinta. Lejos de ser seres autómatas, las investigaciones demuestran que poseen capacidades cognitivas que antes se creían exclusivas de los humanos y los primates.

Los pollos son capaces de anticipar el futuro, demostrar autocontrol y establecer vínculos sociales tan fuertes que reconocen individualmente tanto a los miembros de su grupo como a sus cuidadores humanos.

En entornos seguros, despliegan comportamientos naturales complejos como los baños de polvo y de sol, mostrando una rica sensibilidad y complejidad emocional que choca frontalmente con las dinámicas de la producción industrial.

La radiografía de una industria global

El peso de la industria avícola tiene un impacto directo en tres grandes áreas. La del bienestar animal, donde cada año se sacrifican en el mundo unos 70.000 millones de pollos.

La mayoría se cría en sistemas intensivos diseñados para acelerar el crecimiento, lo que les provoca graves problemas de salud y les impide realizar sus comportamientos más básicos.

Otra gran área es la de la huella orgánica. Los residuos generados (ricos en nitrógeno y fósforo) suelen filtrarse a ríos y costas. Esto provoca la eutrofización del agua y la aparición de "zonas muertas" donde la vida acuática es imposible.

Y, por último, la de la salud pública. Diversos estudios desmontan el mito de la carne blanca como alternativa totalmente saludable, señalando que el pollo puede elevar el colesterol LDL de forma similar a la carne roja.

Además, la cría intensiva está ligada a riesgos por Salmonella o Campylobacter y al uso masivo de antibióticos, un factor crítico en la crisis global de resistencia bacteriana.

La revolución vegetal de junio

La concienciación no llega sola; viene acompañada de opciones en el plato. Durante este mes, el sector gastronómico y de gran consumo ha movilizado una batería de alternativas vegetales al pollo y al huevo para demostrar que la transición alimentaria es accesible y sabrosa.

La transición hacia una dieta con menos productos de origen animal ya no se percibe como un sacrificio, sino como una evolución lógica del mercado y el consumo responsable.

"Hoy contamos con más alternativas vegetales y más recursos prácticos que nunca antes", explica Estefanía Lozano, directora interina de Veganuary en España.

Lozano subraya que cuando millones de personas dan el paso de incorporar estas opciones, "ese cambio colectivo se traduce en beneficios reales para los animales, el planeta y nuestra salud".

El mes de junio avanza, pero la tendencia parece quedarse. Con plataformas digitales ofreciendo desde recetas de clásicos tradicionales como la tortilla de patatas sin huevo hasta propuestas internacionales como tacos de pollo vegetal con pico de gallo, el consumidor actual tiene, más que nunca, el poder de decidir el futuro del planeta desde su propio plato.