La UE endurece las normas: obligará a controles más estrictos y nuevos certificados sanitarios para viajar con tus animales

El verano de 2026 ya está aquí y, con él, la planificación de las deseadas vacaciones familiares. Sin embargo, para quienes viajan con perro o gato, este año el escenario es diferente.

Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Unión Europea el pasado mes de abril, los controles en fronteras y aeropuertos se han vuelto mucho más estrictos.

Para arrojar luz sobre este nuevo marco legal y, sobre todo, para entender cómo afecta el viaje a la salud emocional de nuestros compañeros de cuatro patas, en Mascotario hemos entrevistado a Sarah Endersby, experta en comportamiento y bienestar animal de Ceva Salud Animal.

El nuevo escenario legal

Aunque los pilares básicos para viajar por Europa se mantienen (microchip, vacuna de la rabia y documentación en regla), las autoridades comunitarias han decidido poner el foco en la rigidez de las inspecciones para unificar criterios en todos los Estados miembros.

Tal y como explica Sarah Endersby a Mascotario, el panorama actual exige no dejar nada para el último momento.

"En general, las normas no son drásticamente diferentes este verano, pero la tendencia se dirige hacia controles más estrictos y armonizados, por lo que se recomienda encarecidamente preparar el viaje con antelación y consultar la guía oficial de la UE antes de salir".

Uno de los cambios más importantes de la nueva normativa es la limitación clara en los desplazamientos no comerciales, que ahora restringe a un máximo de cinco el número de mascotas permitidas por vehículo.

Además, la experta nos recuerda que la burocracia seguirá evolucionando a corto plazo. "Entre los cambios más notables se incluyen los nuevos Certificados Sanitarios Animales, que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2026, y la actualización de los requisitos del pasaporte para mascotas a partir del 1 de enero de 2028".

Para las familias que cruzan fronteras o cogen un avión en los próximos meses, la consigna es clara: revisión milimétrica. "Los viajeros deben asegurarse de que todo el papeleo esté completo y sea válido antes de la salida".

Y añade: "Los datos de identificación de su mascota tienen que coincidir exactamente con la información contenida en los documentos de viaje", insistiendo en que "consultar a un veterinario antes de viajar sigue siendo la mejor manera de evitar imprevistos".

La psicología del viaje

Cumplir con la ley es obligatorio, pero garantizar que el animal no sufra durante el trayecto es el verdadero reto para los tutores. El transporte, los ruidos y el cambio de entorno pueden convertir las vacaciones en una experiencia muy estresante.

La experta de Ceva es tajante: la anticipación es la clave. "Cuanto antes se introduzca gradualmente a la mascota en las experiencias relacionadas con el viaje, mejor".

Indica que, especialmente durante la etapa de cachorro o gatito, es más fácil crear asociaciones positivas. "Después, dependiendo de las experiencias previas de su mascota con los viajes, lo ideal es empezar la preparación uno o dos meses antes".

El objetivo principal es que el transportín o el coche dejen de ser estímulos amenazantes. Endersby aconseja familiarizar al animal con el equipo mediante trayectos cortos de práctica previos y positivizar el espacio.

"El uso de su cama habitual, mantas o sus juguetes favoritos también puede ayudar a aportar una sensación de seguridad. Mantener las rutinas y asegurarse de que la mascota se sienta cómoda a medida que se acerca el viaje es muy útil".

Además, la experta lanza un recordatorio muy importante para los humanos: "Intente mantener la calma usted mismo, las mascotas perciben nuestras emociones".

El aliado de las feromonas

Para mitigar la ansiedad del confinamiento en el coche o el avión, la gama de bienestar (Wellbeing) de Ceva ofrece soluciones basadas en señales naturales que los animales ya conocen, algo que los ayuda a sentirse en un "entorno seguro".

Spray que se pueden aplicar en el transportín de la mascota y collares para brindar apoyo durante todas las vacaciones a tus perros y gatos."Son apoyos imprescindibles".

El golpe de calor

El viaje no solo entraña retos burocráticos y emocionales; las altas temperaturas estivales representan un peligro físico real y potencialmente mortal.

En su entrevista con Mascotario, Endersby nos recuerda que "las mascotas no utilizan el sudor para reducir su temperatura corporal de la misma manera que lo hacemos los humanos, por lo que les resulta más fácil sufrir un golpe de calor".

Para evitarlo, la experta comparte sus tres "reglas de oro" de seguridad térmica para los trayectos en carretera. "En los viajes más largos se deben planificar paradas frecuentes para que las mascotas puedan beber agua, estirar las piernas y descansar del estrés del viaje”

Según la experta, estos descansos deben considerarse como una oportunidad para desconectar y relajarse, más que como una parada llena de actividad.

Además, aconseja asegurar en todo momento un flujo de aire fresco en el vehículo y buscar zonas con sombra natural y buena ventilación durante las paradas.

Y añade, "lo más importante: nunca se debe dejar a las mascotas desatendidas dentro de un vehículo, ni siquiera por un corto período de tiempo, ya que las temperaturas pueden subir rápidamente y crear un riesgo grave para su salud y bienestar".

Viajar con nuestros mejores amigos es una de las experiencias más gratificantes del año. Este verano, gracias a los consejos de Ceva Salud Animal y una buena dosis de previsión, la burocracia no será un obstáculo para disfrutar de unas vacaciones seguras, felices y, sobre todo, libres de estrés.