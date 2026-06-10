Los veterinarios coinciden: todos los perros están en riesgo por el calor y los de pelo largo más todavía

Con la llegada de las temperaturas extremas, el riesgo de que un perro sufra un golpe de calor es una realidad que afecta a absolutamente todos los animales, sin excepción.

Aunque existe la falsa creencia de que algunos canes son inmunes o más resistentes, factores universales como la anatomía, el tamaño, el tipo de pelaje o la edad pueden aumentar significativamente el riesgo de sufrir complicaciones graves en cualquier ejemplar.

Ante esta situación, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) advierte de que no se trata de animales "más fuertes", sino de diferencias fisiológicas que condicionan la capacidad de cada perro para regular su temperatura corporal. El calor, por lo tanto, es un peligro generalizado que afecta a toda la especie.

Factores de riesgo

El riesgo no depende del nombre de una raza, sino de las características físicas individuales que comparte toda la especie.

Por un lado, la estructura respiratoria juega un papel crucial, ya que los perros con hocico corto y vías respiratorias reducidas tienen mayor dificultad para jadear y, por tanto, para disipar el calor corporal, lo que aumenta notablemente el riesgo de un desenlace fatal.

Asimismo, la envergadura física es otro agravante, puesto que los perros de gran tamaño o complexión robusta presentan una mayor sensibilidad al retener más calor interno.

A esto se suma el tipo de manto, ya que los canes con doble capa o pelaje muy denso sufren especialmente cuando su pelo actúa como un aislante que atrapa las altas temperaturas.

Finalmente, la edad resulta un factor clave e inevitable, dado que tanto los cachorros como los perros sénior tienen mecanismos de termorregulación menos eficientes y requieren una vigilancia extrema.

Desde la RSCE recuerdan firmemente que, independientemente de que un can tenga una constitución ligera o un pelaje corto, absolutamente ningún animal está exento de riesgo durante una ola de calor.

Prevención y pautas de protección

Los expertos insisten en que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar situaciones críticas durante el verano.

Para proteger adecuadamente a los animales, es fundamental evitar los paseos en las horas centrales del día, garantizar el acceso constante a agua fresca, mantener los espacios del hogar bien ventilados y con sombra, y no dejar jamás al animal dentro de un vehículo, ni siquiera durante unos minutos.

Asimismo, la organización recomienda prestar una atención constante a signos de alerta corporales como un jadeo excesivo, debilidad, vómitos, desorientación o pérdida de equilibrio. Todos estos síntomas son indicadores claros de un posible golpe de calor ante los que se debe actuar con rapidez y acudir inmediatamente al veterinario.

"La clave está en conocer las características y necesidades de cada perro para adaptar los cuidados durante estos episodios de temperaturas extremas. El golpe de calor puede evolucionar muy rápido y convertirse en una urgencia veterinaria grave", subrayan desde la comisión científica de la RSCE.