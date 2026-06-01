México da un paso histórico: los perros que relajan a los viajeros estresados en el aeropuerto de cara al Mundial de Fútbol

El miedo a volar es una realidad para millones de personas. Entre el bullicio de las terminales, las prisas por no perder el vuelo y la propia ansiedad que genera el despegue, los aeropuertos pueden convertirse en ollas a presión emocionales.

Sin embargo, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de México, la solución a este estrés llega en cuatro patas, tiene mucho pelo y responde al nombre de Goliat.

Este enorme y noble San Bernardo es el miembro más reciente del escuadrón canino de apoyo emocional del aeropuerto, una iniciativa pionera en el país que busca humanizar la experiencia del viajero a través de la "terapia del amor perruno".

De guardianes a terapeutas

A diferencia de los tradicionales perros de seguridad —entrenados para detectar sustancias o equipajes sospechosos—, el trabajo de Goliat y sus compañeros de escuadrón es puramente social. Su única "arma" es su temperamento imperturbable y su infinita paciencia.

Equipados con chalecos especiales que los identifican como animales de apoyo, estos perros pasean por las salas de última espera junto a sus manejadores.

La dinámica es simple pero poderosa: cualquier pasajero que se sienta nervioso, estresado o abrumado puede acercarse a ellos, acariciarlos, abrazarlos y tomarse fotos. Para un pasajero con aerofobia (miedo a volar), esos minutos de conexión con un animal actúan como un interruptor de apagado para la ansiedad.

La ciencia del "lomito"

La interacción con animales de terapia no es solo un gesto simpático; está respaldada por la ciencia. Diversos estudios de Terapia Asistida con Animales (TAA) demuestran que acariciar a un perro amigable durante apenas unos minutos provoca cambios biológicos inmediatos:

Reducción del estrés: Baja drásticamente los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y reduce la presión arterial.

Bienestar instantáneo: Estimula la producción de oxitocina, dopamina y endorfinas, los neurotransmisores encargados de la felicidad y la relajación.

Distracción cognitiva: Enfocar la atención en el pelaje, el calor y la respiración del perro ayuda a desviar la mente de los pensamientos catastróficos asociados al vuelo.

El filtro de selección: No cualquier perro puede ser un terapeuta aeroportuario. El AIFA selecciona ejemplares con una socialización impecable. Deben ser inmunes al ruido de las turbinas, al ajetreo de las maletas, a las multitudes y a los movimientos bruscos. Razas como el San Bernardo son ideales por su naturaleza históricamente protectora y su temperamento sumamente pacífico.

Rumbo al Mundial 2026

Aunque el AIFA ya era un referente en la implementación de este programa en México, la reciente incorporación de Goliat responde a un desafío mayúsculo: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Como una de las sedes principales del torneo, México se prepara para recibir una oleada histórica de turistas e hinchas de todas partes del globo. Las terminales aéreas vivirán jornadas de saturación, retrasos inevitables y la tensión propia de los grandes eventos de masas.

El plan del AIFA es convertir a su escuadrón canino en los embajadores de la hospitalidad mexicana. Goliat y su equipo estarán en primera línea para rebajar la tensión de los aficionados extranjeros, ofreciendo un oasis de calma en medio del caos mundialista. Con esta estrategia, el aeropuerto no solo busca agilizar el tránsito, sino dejar una huella imborrable (y muy tierna) en la memoria de los viajeros.

En un mundo donde viajar en avión se ha vuelto a menudo un proceso mecánico y estresante, iniciativas como el escuadrón del AIFA demuestran que, a veces, la mejor tecnología para calmar el corazón humano sigue siendo la misma de siempre: la lealtad incondicional de un perro.