Los veterinarios españoles coinciden: "Los gatos saben manipular nuestras mentes para resultar irresistibles"

"Cualquier persona que conviva con un gato ha experimentado esa extraña indulgencia que lleva a perdonar el sofá arañado o un jarrón roto con solo una mirada de su mascota", afirma Carlos Gutiérrez, veterinario en un vídeo de Youtube.

Lejos de ser una simple muestra de debilidad, la ciencia revela que esta fascinación no es casualidad, sino el resultado de una compleja y fascinante red de mecanismos biológicos, psicológicos y evolutivos que manipulan sutilmente el cerebro humano, convirtiendo a los felinos en criaturas verdaderamente adictivas.

El bienestar que produce la cercanía de un gato tiene una explicación endocrina muy clara. "La simple presencia de estos animales estimula de forma inmediata la producción de oxitocina, conocida como la hormona del amor y del apego". Esta sustancia es la responsable de despertar en los humanos un profundo deseo de cuidado y protección hacia el animal.

Sin embargo, la respuesta hormonal esconde una aparente paradoja: la convivencia con felinos también eleva ligeramente los niveles de cortisol en sangre, la hormona asociada al estrés.

Los expertos describen este fenómeno como un estrés positivo o un estado de alerta atenta. Este sutil nivel de activación neurobiológica mantiene al cuidador receptivo, predispuesto y siempre disponible para responder cuando el animal reclama atención o comida.

El poder psicológico de la imprevisibilidad

"Uno de los factores más potentes del enganche que provocan los gatos radica en su comportamiento, concretamente en un concepto psicológico denominado refuerzo intermitente", explica el experto.

A diferencia de otros animales domésticos cuya disponibilidad afectiva es constante, los gatos destacan por su naturaleza independiente e impredecible; no siempre acuden cuando se les llama ni muestran afecto bajo demanda.

Esta intermitencia es la clave del deseo. Cuando un gato decide finalmente acercarse, ronronear o buscar el contacto físico, el cerebro humano procesa esa muestra de afecto como una recompensa inesperada, similar al estímulo que experimenta un jugador al ganar un premio.

Esta dinámica genera una descarga masiva de dopamina, el neurotransmisor vinculado al placer y la motivación, lo que explica por qué los cuidadores permanecen en un estado de constante expectación y valoran tanto cada gesto de complicidad de su mascota.

A este juego psicológico se suma el mecanismo del cerebro parental, activado por la propia anatomía del felino. Los gatos poseen unos rasgos físicos muy específicos, como ojos proporcionalmente grandes, caras chatas y cabezas redondeadas.

En biología del comportamiento, este conjunto de características se conoce como el esquema del bebé, y activa de forma automática los mismos resortes neurológicos que encienden el instinto de protección ante un recién nacido humano, desencadenando una empatía inmediata y la necesidad imperiosa de asegurar su bienestar.

Un escudo biológico para el corazón

Más allá de la química cerebral y la psicología del comportamiento, los beneficios de esta relación se manifiestan de forma tangible en la salud física de las personas. Diversas investigaciones epidemiológicas han demostrado que vivir con un gato, o incluso haber convivido con uno en el pasado, disminuye de forma drástica el riesgo cardiovascular.

En concreto, los datos reflejan una reducción del 37% en la probabilidad de sufrir un infarto de miocardio y de hasta un 26% en el riesgo de fallecer por cualquier accidente cardiovascular.

Curiosamente, los estudios señalan que este beneficio protector tan pronunciado es específico de los felinos y no se replica de la misma manera en la convivencia con perros, sugiriendo que el tipo de relajación y el ritmo de vida que impone el gato tiene un impacto único en el sistema circulatorio humano.

En última instancia, la obsesión humana por los gatos es el resultado de un éxito evolutivo compartido. A lo largo de miles de años de domesticación, los felinos han moldeado sus rasgos y conductas para resultar irresistibles y asegurar su sustento y protección, mientras que los humanos han obtenido a cambio un potente bálsamo para la salud mental y física.

Se trata, tal y como respaldan los profesionales de la salud veterinaria, de una de las pocas adicciones biológicas totalmente recomendables y beneficiosas para el organismo.