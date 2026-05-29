Mary y Susi, las perras de Los Javis que honran el musical más famoso: fueron rescatadas en las afueras de Madrid en 2014

Detrás de cada gran creador suele haber una musa inspiradora. En el caso de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos colectivamente como Los Javis, esas musas no solo tienen cuatro patas, sino que llevan nombres que forman parte de la historia del teatro y el cine español.

Hablamos de Susi y Mary, dos perritas adoptadas que se convirtieron en las verdaderas coprotagonistas de la vida de los directores hace más de una década.

Para cualquier fan del universo de los creadores de Paquita Salas o La Mesías, sus nombres no necesitan presentación. Susi y Mary son las dos adolescentes protagonistas que iniciaron todo su éxito en el campamento de Brújula con el musical La llamada. Lo que no todo el mundo sabe es que el carácter de los animales rinde un homenaje perfecto a los personajes de la ficción.

Dos rescates con final feliz

La historia de amor entre los directores y sus mascotas comenzó en 2014, cuando decidieron que querían meter un perro en su vida. Así llegó Susi, una perrita mestiza con un inconfundible aire a teckel (perro salchicha) y pelo castaño.

Su adopción fue casi una misión de rescate en toda regla: Los Javis acudieron a por ella a las afueras de Madrid y descubrieron que sus hermanos estaban encerrados en una caja en el maletero de un coche. No se lo pensaron: se los llevaron a todos y se encargaron personalmente de buscarles un hogar responsable a cada uno.

Un año después, sintiendo que Susi pasaba demasiado tiempo sola debido a sus largas jornadas de rodaje y escritura, decidieron ampliar la familia. Fue entonces cuando apareció Mary, una cachorrita de raza bodeguera andaluza que también había sido abandonada en una caja, esta vez en Sevilla.

Dos personalidades de película

Como si de un guion de cine se tratara, las dos perras desarrollaron personalidades radicalmente opuestas que encajaban a la perfección. Susi es la calma, la madurez y la independencia. Una perrita "señorona" y mimada que prefiere los tiempos de relax.

Mary es el torbellino de la casa. Fiel a su genética de bodeguera, es puro nervio, energía y velocidad, una experta en saltar por los sofás y recibir a las visitas como si fueran estrellas de Hollywood.

Durante años, ambas han sido miembros habituales de las oficinas de su productora, Suma Content, acostumbradas al ajetreo de los guionistas, los actores y las reuniones de producción.

Incluso el salto de la pareja a una casa con jardín en Pozuelo de Alcorcón hace unos años tuvo como prioridad absoluta que Susi y Mary pudieran correr libres.

El bienestar en una nueva etapa

Tras la madura y cordial separación de la pareja de directores a finales de 2025, el bienestar de Susi y Mary ha seguido siendo una prioridad compartida.

Aunque Los Javis han llevado esta nueva etapa con la máxima discreción, su inquebrantable vínculo profesional y personal —siguen siendo mejores amigos y socios de por vida— ha hecho que la gestión de sus mascotas se lleve desde el mutuo acuerdo absoluto.

Hoy en día, Susi y Mary ya son dos perritas ancianas que superan la década de vida. Han pasado de ser las cachorras que correteaban por los pequeños pisos de alquiler de unos Javis que empezaban en la industria, a las reinas de un hogar consolidado. Sin duda, el mejor "proyecto" que Calvo y Ambrossi han sacado adelante jamás.