El Gobierno marca las normas: veterinario gratis para los animales de las personas en situación de vulnerabilidad

La salud de un animal de compañía no debería depender jamás del bolsillo de su tutor. Bajo esta premisa, el programa estatal "Mejores Amigos" se consolida en nuestro país como un salvavidas para las llamadas familias multiespecie, garantizando que nadie tenga que elegir entre comer o curar a su mascota.

Para millones de personas, un perro, un gato o un hurón no es un simple capricho. Es su familia, su apoyo emocional más puro y, en muchísimos casos, el único vínculo que les ata a la vida.

Sin embargo, cuando la pobreza extrema, el sinhogarismo o la violencia de género golpean un hogar, hacer frente a las facturas del veterinario se vuelve una misión imposible.

Un antes y un después

Para evitar que la falta de recursos económicos derive en el abandono de los animales o en su sufrimiento por no recibir atención médica, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en colaboración con la fundación FAADA, impulsa una estrategia que marca un antes y un después en la protección animal y social.

Este programa no se limita a una ayuda puntual, sino que ofrece una cobertura sanitaria integral para los animales de las personas que se encuentran en situaciones de exclusión social.

El soporte incluye desde la implantación del microchip y la gestión de la documentación legal, hasta la medicina preventiva mediante la vacunación obligatoria y la desparasitación, pasando por esterilizaciones o cirugías de urgencia.

El objetivo principal es garantizar el bienestar de los animales y, al mismo tiempo, proteger la salud emocional de sus tutores, evitando el trauma que supone una separación forzosa.

Situaciones de especial vulnerabilidad

La iniciativa está estrictamente diseñada para atender a colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Entre los perfiles prioritarios se encuentran las personas en situación de sinhogarismo o que residen en infraviviendas, así como las mujeres víctimas de violencia de género, quienes muchas veces retrasan su salida del hogar maltratador por miedo a abandonar a sus mascotas.

También se da cobertura a personas mayores que viven solas con pensiones mínimas y a familias en riesgo extremo de exclusión social. Respecto al acceso a estas ayudas, es fundamental destacar que los particulares no pueden inscribirse de forma directa. El procedimiento requiere que la persona afectada sea usuaria de los Servicios Sociales de su municipio.

Es el propio trabajador o trabajadora social quien, tras evaluar la situación socioeconómica, se encarga de tramitar la solicitud formal a través de la plataforma del programa. Una vez aprobada la petición, la fundación coordina la atención con las clínicas veterinarias colaboradoras de la zona y asume el coste total de las facturas de manera directa.

Además de la atención sanitaria, el proyecto trabaja en un frente igual de crucial como es el acceso a los recursos residenciales. Históricamente, la gran mayoría de los albergues municipales, pisos tutelados o residencias de ancianos prohibían la entrada de animales, obligando a las personas vulnerables a elegir entre dormir bajo un techo o quedarse en la calle con su compañero de vida.

A través de este programa se busca derribar esas barreras y adaptar los espacios de acogida. Con normativas y programas como este, la protección animal deja de ser un asunto puramente privado y se convierte en lo que siempre debió ser: una política social y de salud pública.