Llega a España la nueva colección de Adidas para mascotas: las camisetas del Mundial en material 100% reciclado

El mercado de productos para mascotas ha dejado de ser un nicho para convertirse en una prioridad estratégica para las grandes marcas de moda.

Tras incursiones previas en el sector del lujo, Adidas ha dado el paso definitivo al presentar su primera colección de equipación técnica oficial para animales, inspirada en el Mundial de Fútbol 2030.

La propuesta, que incluye versiones adaptadas de los equipos de Argentina, México, Colombia y Japón, destaca por el uso de materiales de alto rendimiento y una construcción ergonómica inédita hasta ahora en el sector deportivo canino.

Poliéster reciclado y tecnología térmica

Lo que diferencia a esta colección de los accesorios textiles convencionales es el traslado de la tecnología de campo al formato mascota. Las piezas están confeccionadas con poliéster 100% reciclado, alineándose con las políticas de sostenibilidad de la marca.

Para evitar rozaduras o incomodidad, Adidas ha optado por un acabado de logotipos y escudos termosellados. Al eliminar los bordados tradicionales (que suelen añadir peso y rigidez), se consigue una prenda ultraligera que no limita el movimiento del animal.

Además, el corte incluye una sección inferior contorneada y un panel lateral elástico que facilita el ajuste en perros de diferentes morfologías, desde razas pequeñas hasta medianas.

Especificaciones y disponibilidad comercial

La colección no solo se limita a la estética, sino que busca establecer un estándar de calidad en el vestuario funcional para animales. La línea se ha lanzado de forma global este 1 de mayo, con especial presencia en los mercados de América del Norte, Latinoamérica y Asia.

El precio oficial de salida se sitúa en los 35 euros ($35 USD / $799 MXN), posicionándose como una opción de gama media-alta frente a las marcas blancas del sector.

En cuanto a las tallas, se han desarrollado múltiples variantes para cubrir el espectro de razas pequeñas y medianas, el segmento con mayor demanda en este tipo de accesorios.

Una estrategia de marca más allá del deporte

Este movimiento de Adidas responde a una tendencia clara: la humanización de las mascotas y el auge del concepto lifestyle compartido.

La compañía busca integrar la identidad de sus federaciones nacionales en los hábitos diarios de los consumidores, permitiendo que la lealtad a una marca o selección se extienda a todos los miembros del hogar.

Con este lanzamiento, la firma alemana compite directamente con marcas especializadas en petwear, aportando el valor añadido de su herencia deportiva y sus licencias internacionales. Ya no se trata solo de vestir al perro, sino de equiparlo con los mismos estándares de calidad que un deportista de élite.