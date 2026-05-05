El primer encuentro de Mascotario.

El primer encuentro de Mascotario. Julia Ramírez

Mascotario

Mascotario realiza su primer foro sobre bienestar animal: un punto de encuentro para expertos y comunidades

Esta cita nace para reforzar los valores de cuidado animal a través de la participación de veterinarios, etólogos, abogados y directivos de empresas.

Más información: Jaume Fatjó, veterinario, sobre el papel emocional de los animales: "7 de cada 8 personas frenaron sus ideas suicidas"

Publicada

Mañana, 6 de mayo, EL ESPAÑOL e Invertia, en colaboración con Mascotario y Perivet, organizan el I Encuentro de Mascotario en la sede Almagro de la Universidad Camilo José Cela, ubicada en el número 5 de la calle de Almagro en Madrid.

Esta cita nace con el propósito de reflexionar sobre el papel fundamental que las mascotas desempeñan en la sociedad actual y analizar los cambios estructurales que se están produciendo en ámbitos tan diversos como el bienestar animal, la veterinaria, la protección jurídica, la alimentación y la movilidad.

A través de la participación de destacados veterinarios, etólogos, abogados y directivos de empresas especializadas, se creará un punto de encuentro diseñado para fortalecer y hacer crecer a esta comunidad.

Maro, el perrito que he rescatado de la calle de Granada.

En un contexto social cada vez más volcado en la integración de los animales en el núcleo familiar, se celebrará de forma paralela el I Observatorio de las Mascotas.

Esta iniciativa tiene como objetivo desgranar las tendencias, retos y oportunidades que definen el panorama actual en España, abordando cuestiones clave como la innovación sanitaria y la responsabilidad social.

El nuevo rol de las mascotas

El evento, que busca dar visibilidad a la excelencia y al impacto positivo en el ecosistema pet, se estructurará en tres mesas redondas que podrán seguirse en directo a través de las portadas de EL ESPAÑOL y de Invertia.

La jornada comenzará con un debate titulado "La nueva cultura del bienestar animal: del cariño a la salud preventiva". En esta mesa se expondrá cómo el nuevo rol de las mascotas como miembros de la familia está transformando la medicina veterinaria y el consumo responsable.

Para ello, contará con las intervenciones de David Gómez de la Vega, veterinario y especialista en etología; Helena Bat, psicóloga experta en bienestar animal, y María Fernández Álvarez, directora veterinaria de Perivet, quienes analizarán desde la prevención sanitaria hasta la educación de propietarios.

La seguridad y el derecho

Posteriormente, el foco se desplazará hacia la seguridad y el derecho con una charla dedicada a la responsabilidad civil y las coberturas de seguros.

En un entorno donde la protección jurídica se ha vuelto esencial, Ángel Martín Ortiz, abogado del Consejo de Veterinarios de España; Raquel del Amo, directora de Desarrollo de Negocio Patrimoniales de Mapfre España, y Alfredo Fernández Álvarez, especialista en cirugía de pequeños animales.

Los expertos debatirán sobre el aumento de la litigiosidad y la evolución de los productos aseguradores hacia modelos de protección más integrales para las familias y los profesionales.

La perspectiva sociológica

Finalmente, el encuentro concluirá con la mesa redonda "La economía de las mascotas: cómo están cambiando nuestros hogares, hábitos y consumo". Este espacio ofrecerá una perspectiva sociológica y económica sobre cómo la presencia de animales influye en el diseño del hogar, el comercio digital y el ocio.

En esta conversación participarán Jesús Tello García, de LaFinca Grupo; Alejandra González Sánchez, de Elanco Animal Health; Augusto Macías, de VetPartners España e Iberia, y Javier Ramírez, cofundador de Caelum Pets.

Con este proyecto, se celebra la importancia de los animales en nuestra vida diaria, entendiendo que cuidarlos y comprender sus necesidades es el compromiso mínimo que debemos ofrecer a quienes ya forman parte indispensable de nuestra familia.