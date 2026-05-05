Mascotario realiza su primer foro sobre bienestar animal: un punto de encuentro para expertos y comunidades

Mañana, 6 de mayo, EL ESPAÑOL e Invertia, en colaboración con Mascotario y Perivet, organizan el I Encuentro de Mascotario en la sede Almagro de la Universidad Camilo José Cela, ubicada en el número 5 de la calle de Almagro en Madrid.

Esta cita nace con el propósito de reflexionar sobre el papel fundamental que las mascotas desempeñan en la sociedad actual y analizar los cambios estructurales que se están produciendo en ámbitos tan diversos como el bienestar animal, la veterinaria, la protección jurídica, la alimentación y la movilidad.

A través de la participación de destacados veterinarios, etólogos, abogados y directivos de empresas especializadas, se creará un punto de encuentro diseñado para fortalecer y hacer crecer a esta comunidad.

En un contexto social cada vez más volcado en la integración de los animales en el núcleo familiar, se celebrará de forma paralela el I Observatorio de las Mascotas.

Esta iniciativa tiene como objetivo desgranar las tendencias, retos y oportunidades que definen el panorama actual en España, abordando cuestiones clave como la innovación sanitaria y la responsabilidad social.

El nuevo rol de las mascotas

El evento, que busca dar visibilidad a la excelencia y al impacto positivo en el ecosistema pet, se estructurará en tres mesas redondas que podrán seguirse en directo a través de las portadas de EL ESPAÑOL y de Invertia.

La jornada comenzará con un debate titulado "La nueva cultura del bienestar animal: del cariño a la salud preventiva". En esta mesa se expondrá cómo el nuevo rol de las mascotas como miembros de la familia está transformando la medicina veterinaria y el consumo responsable.

Para ello, contará con las intervenciones de David Gómez de la Vega, veterinario y especialista en etología; Helena Bat, psicóloga experta en bienestar animal, y María Fernández Álvarez, directora veterinaria de Perivet, quienes analizarán desde la prevención sanitaria hasta la educación de propietarios.

La seguridad y el derecho

Posteriormente, el foco se desplazará hacia la seguridad y el derecho con una charla dedicada a la responsabilidad civil y las coberturas de seguros.

En un entorno donde la protección jurídica se ha vuelto esencial, Ángel Martín Ortiz, abogado del Consejo de Veterinarios de España; Raquel del Amo, directora de Desarrollo de Negocio Patrimoniales de Mapfre España, y Alfredo Fernández Álvarez, especialista en cirugía de pequeños animales.

Los expertos debatirán sobre el aumento de la litigiosidad y la evolución de los productos aseguradores hacia modelos de protección más integrales para las familias y los profesionales.

La perspectiva sociológica

Finalmente, el encuentro concluirá con la mesa redonda "La economía de las mascotas: cómo están cambiando nuestros hogares, hábitos y consumo". Este espacio ofrecerá una perspectiva sociológica y económica sobre cómo la presencia de animales influye en el diseño del hogar, el comercio digital y el ocio.

En esta conversación participarán Jesús Tello García, de LaFinca Grupo; Alejandra González Sánchez, de Elanco Animal Health; Augusto Macías, de VetPartners España e Iberia, y Javier Ramírez, cofundador de Caelum Pets.

Con este proyecto, se celebra la importancia de los animales en nuestra vida diaria, entendiendo que cuidarlos y comprender sus necesidades es el compromiso mínimo que debemos ofrecer a quienes ya forman parte indispensable de nuestra familia.