Los veterinarios coinciden: el ronroneo es una fuente de bienestar para el 95% de los dueños de gatos

Hubo un tiempo en que el ronroneo del gato se explicaba simplemente como una respuesta biológica a la satisfacción o una demanda de alimento. Sin embargo, en la España de 2026, este rítmico sonido ha trascendido la veterinaria para convertirse en un fenómeno de salud pública doméstica.

Según los datos del III Barómetro Felino elaborado por Sanicat, el ronroneo es hoy una fuente de bienestar emocional para el 95% de los ciudadanos que conviven con felinos.

El estudio, realizado sobre una muestra de 3.000 adultos en España, Reino Unido e Italia, pone cifras a una tendencia al alza: la búsqueda de refugio emocional en los animales de compañía.

Con una población felina que ya supera los 6,2 millones de ejemplares en nuestro país, según datos de Euromonitor International, el gato ha dejado de ser un acompañante silencioso para ser un "terapeuta" vibrante.

Un antídoto contra la soledad y la ansiedad

Los beneficios psicológicos reportados por los encuestados son contundentes. No se trata solo de una sensación subjetiva de agrado, sino de un impacto medible en la salud mental diaria:

Desconexión cognitiva: El 45% de los propietarios asegura que el sonido les ayuda a romper el ciclo de pensamientos negativos.

El 45% de los propietarios asegura que el sonido les ayuda a romper el ciclo de pensamientos negativos. Apoyo emocional: 4 de cada 10 españoles destacan su capacidad para mitigar la soledad y reducir los niveles de nerviosismo.

4 de cada 10 españoles destacan su capacidad para mitigar la soledad y reducir los niveles de nerviosismo. Salud física: El impacto llega incluso al sistema autónomo. Un 22% de los usuarios afirma que ayuda a regular su respiración y ritmo cardíaco, mientras que un 23% lo utiliza como apoyo para conciliar el sueño.

"Entendemos el ronroneo como un signo de bienestar de los felinos y de hogares mucho más felices", explica Sara Fernández, veterinaria de Sanicat. "Es una poderosa forma de conexión y serenidad cuyo alcance en la relación humano-gato estamos empezando a comprender a fondo ahora".

Brecha generacional y de género

El informe detecta que la sensibilidad hacia esta "terapia felina" no es uniforme. Existe una marcada brecha generacional: los jóvenes de la Generación Z (18 a 24 años) son quienes más se apoyan en sus mascotas, con un 99% de ellos afirmando que el ronroneo impacta positivamente en su día a día.

Esta cifra desciende progresivamente con la edad, situándose en un 41% en los mayores de 60 años. Asimismo, las mujeres (97%) muestran una percepción ligeramente superior al de los hombres (93%) en cuanto a los beneficios emocionales del sonido.

"Los resultados del III Barómetro Felino de Sanicat ponen de manifiesto que el ronroneo va mucho más allá de una simple señal de bienestar del gato: es una forma real de conexión emocional que impacta directamente en el día a día de las personas", concluye Sara Fernández.

"En un contexto en el que buscamos cada vez más momentos de calma y equilibrio, este gesto tan cotidiano se convierte en una fuente accesible de serenidad, compañía y bienestar en los hogares españoles".