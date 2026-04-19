España da un paso histórico: la aplicación que ayuda a los ayuntamientos a gestionar casi 2.600 gatos de colonias

Cuando Diana Barrantes asumió el cargo de concejala de Sanidad en Collado Villalba (Madrid), se topó con una realidad que la marcó profundamente: la compleja gestión de los gatos comunitarios. "Es una problemática que genera conflictos vecinales y de salud pública", explica la cofundadora de Meow Metrics en entrevista para Mascotario.

En aquel entonces, la gestión recaía casi exclusivamente en mujeres, a menudo estigmatizadas peyorativamente como "las locas de los gatos", que invertían su tiempo y dinero en esterilizar y cuidar a los animales para evitar su degradación.

Ante este vacío institucional, Diana implementó un protocolo y un censo municipal. Al dejar su cargo, el municipio ya contaba con 50 colonias registradas y 500 gatos censados.

Del voluntariado a la gestión profesional

La aprobación de la Ley de Bienestar Animal marcó un antes y un después, obligando a los ayuntamientos a implementar programas de Captura, Esterilización y Retorno (CER). Sin embargo, la aplicación de la ley sigue siendo desigual. "Ahí surgió la idea de crear una herramienta que ayudara a los ayuntamientos a cumplir la normativa", señala Diana.

Así nació Meow Metrics, una plataforma digital que conecta de forma coordinada a ayuntamientos, gestores de colonias y clínicas veterinarias. Gracias a la geolocalización y la trazabilidad de datos, la gestión deja de ser reactiva para basarse en evidencias.

"Lo que no se mide, no se puede gestionar. Durante años, la gestión de colonias se ha mantenido sin datos, a costa del esfuerzo personal del voluntariado", explica Juan Manuel Taboada, CEO y cofundador de la plataforma.

Una herramienta global con impacto local

Desde su lanzamiento en 2024, Meow Metrics se ha consolidado como una solución práctica operativa mediante una aplicación web cerrada. Actualmente, cuentan con 46 clientes no solo en España, sino también en Estados Unidos, y mantienen contactos en Francia, Argentina e Italia.

A día de hoy, los números avalan su éxito. Tienen 775 colonias registradas, 2.598 animales controlados, 581 usuarios activos (personal municipal, voluntarios y veterinarios) y más de 2.500 avisos de incidencias documentados.

Un dato revelador de la plataforma es que entre el 80% y el 85% de las usuarias son mujeres. La razón es simple: históricamente, los cuerpos leídos socialmente como mujeres han sido relegados al ámbito del cuidado, especialmente el de los hijos, mayores y, por supuesto, animales.

Aunque la ley ahora obliga a los ayuntamientos a responsabilizarse, la realidad es que muchas gestoras siguen pagando los gastos de su bolsillo.

La aplicación permite documentar no solo el estado de los gatos (fotos, microchip, nivel de sociabilidad), sino también las miles de horas de servicio público y el dinero invertido por las voluntarias, sirviendo como prueba para exigir respaldo institucional y solicitar subvenciones.

Soluciones para la España rural y refugios

Meow Metrics no solo mira hacia las grandes instituciones. "También nos piden la herramienta asociaciones y refugios para profesionalizar su gestión". Próximamente, lanzarán una versión gratuita reducida para voluntarios particulares que operan en solitario, especialmente en zonas de la España rural donde los recursos son escasos.

La aplicación permite reportar desde gatos enfermos o nuevas camadas hasta actos de vandalismo. Además, ayuda a distinguir qué gatos son aptos para adopción (aquellos abandonados que aún son sociables) y cuáles deben permanecer en su colonia por su naturaleza feral.

El objetivo de Diana y Juanma es cambiar la percepción social de los cuidadores. Un gato sano y esterilizado en una colonia controlada evita plagas y enfermedades zoonóticas como la tiña. "Queremos que estas personas dejen de ser vistas como el problema y pasen a verse como parte de la solución", concluye Diana.

"Como dice Juanma, las personas de las colonias son como los gatos: al principio pueden mostrar desconfianza por los años de abandono institucional, pero si te ganas su confianza, son tremendamente leales y las mejores aliadas para gestionar un municipio".