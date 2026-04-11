Acaba de llegar a España una nueva red social: transforma los likes en ayuda para encontrar animales perdidos

En un ecosistema dominado por plataformas de vídeo corto como TikTok o Instagram, surge una propuesta diferente completamente dedicada a los animales: Animal Swipe!

Se trata de una nueva red social de clips breves y virales que quiere aprovechar el poder del entretenimiento para mejorar el bienestar animal.

La idea es sencilla, pero ambiciosa. Cada visualización, cada "me gusta" y cada vídeo subido pueda traducirse en recursos para quienes más los necesitan: protectoras, refugios y santuarios.

Su creador, Marc Orcera, la define como un sistema de "monetización ética": los usuarios no tienen que donar dinero directamente; es la propia plataforma la que destina a entidades de protección animal los ingresos generados por la publicidad.

Una red social con propósito

Animal Swipe! funciona, en esencia, como cualquier otra app de vídeos cortos: contenido dinámico, consumo rápido y un formato pensado para el móvil.

La diferencia está en lo que ocurre detrás de la pantalla: en lugar de que toda la monetización se quede en la plataforma o en creadores individuales, una parte se canaliza hacia causas de bienestar animal.

Ver vídeos, subir contenido o compartir una publicación deja de ser solo un gesto de ocio para convertirse también en un acto de apoyo.

Para muchos usuarios, especialmente los más jóvenes, encaja con una tendencia clara: querer que su tiempo online tenga un impacto positivo más allá del entretenimiento.

Una herramienta para el barrio

Además de su vertiente solidaria, la aplicación incorpora funciones pensadas como herramienta de ayuda vecinal. Una de las más destacadas es el sistema de alertas por código postal: el usuario puede recibir notificaciones en su móvil si se pierde o se encuentra un animal en su zona.

Este tipo de avisos geolocalizados permite reaccionar rápido ante desapariciones, avistamientos o animales que necesitan ayuda urgente. De este modo, la plataforma puede convertirse en un apoyo práctico para redes de rescate, voluntariado y ciudadanía implicada.

Animal Swipe! se presenta como una iniciativa pionera en España, tanto por su modelo de financiación ética como por su mezcla de red social y herramienta de activismo cotidiano.

En un momento en el que los contenidos sobre animales inundan internet, la propuesta va un paso más allá: aprovechar esa enorme atención para devolver algo a los propios animales. Convertir cada scroll en una pequeña contribución.

Que ver, subir o compartir un vídeo no sea solo un entretenimiento pasajero, sino una forma sencilla de apoyar, de manera colectiva, el trabajo de quienes cuidan y protegen a los más vulnerables.