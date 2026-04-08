Los veterinarios coinciden: para curar estas enfermedades en perros grandes, de 45 kg, son suficientes 6 arándanos al día

Una pequeña costumbre diaria podría marcar una gran diferencia en la salud de los perros y en el bolsillo de sus cuidadores. Así lo afirma el veterinario Manuel Manzano en un vídeo de YouTube, quien asegura que añadir unos pocos arándanos a la dieta de los perros tiene efectos protectores y curativos notables.

"Seis frutitas de esas pequeñas del bosque son más que suficientes para prevenir e incluso empezar a tratar muchas enfermedades", explica el experto al inicio de su vídeo, destacando las propiedades de este superalimento natural.

Un aliado para la salud

El arándano es conocido por su capacidad para prevenir y tratar infecciones urinarias como la cistitis o la uretritis. El veterinario detalla que esto se debe a las proantocianidinas, compuestos que bloquean la adhesión de bacterias, especialmente Escherichia coli, a las paredes de la vejiga o la uretra.

"Hacen que las bacterias no se puedan adherir, no se puedan coger a las paredes de la vejiga", explica. Aunque aclara que ante infecciones graves los arándanos no sustituyen a un antibiótico, sí funcionan como un "excelente antiséptico natural". También ayudan a prevenir la formación de cristales urinarios, como los cálculos de estruvita o los basados en fosfatos.

Sin embargo, el experto lanza una advertencia importante: "Si el perro tiene problemas de cristales por oxalatos, tenéis que hacer un diagnóstico con vuestro veterinario. En este caso es todo lo contrario, es contraproducente".

Beneficios digestivos

Por su alto contenido en fibra, los arándanos ayudan a mejorar el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento, un problema más común —y costoso— de lo que parece.

"Pensad que simplemente un problema de estreñimiento puede dañar las glándulas anales y obligaros a gastar en antiinflamatorios el equivalente a los arándanos de varios años", comenta el veterinario, subrayando el ahorro que este hábito puede suponer a largo plazo.

Gracias a su riqueza en antocianinas, potentes antioxidantes naturales, los arándanos ayudan a frenar el envejecimiento celular y a proteger el sistema nervioso central. Según el experto, consumirlos regularmente puede prevenir la pérdida de memoria y los primeros signos de demencia en perros de edad avanzada.

Refuerzan el sistema inmune

El veterinario destaca también un beneficio menos conocido: los arándanos favorecen la fijación del calcio y fortalecen los huesos, contribuyendo a mantener una buena densidad ósea.

Aunque varias de sus observaciones se basan en evidencias extrapoladas de la medicina humana, no duda de sus resultados. "Pondría la mano en el fuego a que los arándanos también mejoran la salud cardiovascular, alivian problemas cutáneos como dermatitis o eccemas y refuerzan el sistema inmunitario gracias a su altísimo contenido en vitamina C".

Dosis recomendadas

Los arándanos pueden mezclarse fácilmente con la comida habitual y, según el veterinario, la mayoría de los perros los aceptan con gusto. Las dosis aproximadas varían según el tamaño del animal.

Perros pequeños: entre 4 y 6 arándanos diarios. Perros medianos: alrededor de 6 arándanos al día. Perros grandes (40-50 kg): entre 6 y 10 arándanos diarios.

Un gesto tan sencillo como añadir unas pocas bayas azules al cuenco puede convertirse en un potente aliado para la salud integral de los perros. O, como resume el propio experto, una "pequeña inversión natural con grandes beneficios para ellos y para nosotros".