La IA cambia las normas en las adopciones de perros: más de 88.000 han encontrado un hogar permanente

Durante varias semanas, en redes sociales y en las calles de São Paulo comenzó a circular una enigmática campaña protagonizada por una misteriosa inteligencia artificial capaz de "encontrarte un nuevo mejor amigo".

Sin logos, sin contexto, solo el mensaje intrigante. Ahora, el misterio se resuelve: detrás de la iniciativa está Pedigree, una de las marcas líderes en alimentación para perros, que presenta Melhoramigo.ai, una innovadora plataforma diseñada para fomentar la adopción responsable.

La propuesta combina tecnología y empatía: usar inteligencia artificial no para reemplazar la amistad, sino para facilitar ese encuentro que puede cambiar la vida de una persona… y la de un perro sin hogar.

La tecnología al servicio del vínculo humano-animal

Con este nuevo proyecto refuerza su compromiso con la causa de la adopción, que promueve desde hace 17 años a través de su programa "Adotar é Tudo de Bom", el más grande de Brasil. Gracias a esta iniciativa, más de 88.000 perros han encontrado un hogar permanente.

"El vínculo entre las personas y los perros trae innumerables beneficios, desde la alegría de ser recibidos en casa hasta el compañerismo sin juicios y el afecto incondicional", explica Ricardo Marinho, gerente de marketing en Mars Pet Nutrition Brasil.

"Con esta acción, usamos inteligencia artificial para dar aún más visibilidad a una causa que llevamos en el corazón".

El impacto social

La acción, desarrollada por la agencia AlmapBBDO, se desplegó en dos fases. Primero, los anuncios en blanco y negro tomaron puntos estratégicos de la ciudad con el mensaje de una supuesta IA capaz de encontrar "tu mejor amigo ideal".

En redes sociales, el influencer Felca avivó la conversación al cuestionar el uso de la tecnología en algo tan emocional como la amistad. En la segunda etapa, la campaña reveló su verdadero propósito.

Mostró que ninguna inteligencia artificial puede sustituir el vínculo real con un perro, pero sí puede ayudar a crear uno nuevo. La plataforma recopila información sobre el estilo de vida del usuario y la cruza con datos de perros en adopción de ONG asociadas, para recomendar el compañero más compatible.

Actualmente, la herramienta cuenta con más de 300 perros registrados, seleccionados en colaboración con el Instituto AMPARA Animal, y aspira a conectar cada vez a más personas con animales que necesitan un hogar.

Aliados para el bienestar

La iniciativa se apoya en datos del Waltham Petcare Science Institute, el centro científico de Mars Petcare con más de seis décadas de investigación sobre el bienestar animal.

Sus estudios muestran que el 86% de las personas reconoce el impacto positivo de las mascotas en su salud mental, el 69% afirma que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, y el 63% las considera amigas verdaderas.

Con Melhoramigo.ai, la tecnología se convierte en puente: un canal innovador que no busca reemplazar la conexión entre humanos y animales, sino fortalecerla. Porque a veces, el mejor algoritmo no es el que predice, sino el que une corazones.