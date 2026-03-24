Llega a España el producto que puede salvar la vida a tu perro frente a la procesionaria: así es cómo funciona

La llegada del buen tiempo trae consigo una de las mayores amenazas para nuestros perros: la temida oruga procesionaria. Pero desde la tienda de mascotas Wowful, llega una recomendación que podría ser un auténtico salvavidas para muchos dueños responsables.

En un reciente vídeo grabado por Tania, una clienta habitual y colaboradora presenta un innovador producto pensado para combatir los efectos de este peligroso insecto. Según explica, los nidos de procesionarias ya están bajando de los árboles, así que es el momento ideal para prepararse.

Un producto que "salva vidas"

"Esto os va a salvar la vida. De verdad, se la va a salvar a vuestros perros. Es una maravilla", exclama Tania. El objetivo del producto no es curar los efectos por completo, sino ganar un tiempo vital en caso de contacto con las orugas.

"Esto ralentiza el daño que hacen esas malditas orugas. Evidentemente no te evita ir al veterinario, pero mitiga los efectos y te da un poquito más de margen". La demanda ha sido tal que ya quedan pocas unidades disponibles en Wowful, donde el producto se está vendiendo a gran velocidad.

La oruga procesionaria es la fase larvaria de una mariposa nocturna que deposita sus huevos en los pinos. Desciende de los árboles en largas hileras, como si formara una procesión. Está ligada principalmente a pinares y a zonas verdes donde predominan los pinos, tanto en grandes parques urbanos como en áreas periurbanas y entornos naturales cercanos a la ciudad.

El peligro

Si se observan bolsones blanquecinos con aspectos algodonosos en las copas de los pinos, hay que alarmarse. El peligro reside en los miles de pelos urticantes microscópicos que recubren el cuerpo de la oruga.

Contienen una toxina denominada thaumetopoeína, capaz de desencadenar una reacción inflamatoria muy intensa al contacto con mucosas o piel. Cuando un animal la olfatea o la lame, esos filamentos se clavan en la lengua y liberan la sustancia irritante, provocando inflamación brusca, dolor y, en casos graves, necrosis de los tejidos.

Por esto, prevenir es mejor que curar. Este spray especializado es un producto de emergencia esencial para la salud canina. Mitiga los efectos dañinos del contacto con la oruga procesionaria, permitiendo ganar tiempo vital antes de llegar al veterinario.