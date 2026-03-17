Una experta en gatos asegura que esta es la mejor forma de evitar problemas de salud por falta de hidratación

La correcta hidratación felina es fundamental para la salud de nuestras mascotas. Tal y como advierte una experta de gatos en un vídeo de YouTube, "la ingesta de agua es uno de los principales quebraderos de cabeza de los dueños de los gatos; cuando un felino no bebe lo suficiente pueden aparecer problemas de salud".

Ante esta situación, las fuentes de agua se presentan como la solución principal, pero es importante analizar sus ventajas y desventajas antes de tomar una decisión.

Este pequeño aparato autónomo equipado con un depósito (generalmente de 2 litros) y una bomba de recirculación, mantiene un flujo constante de agua. Es un mecanismo que hace que el gato piense que emana agua fresca de forma continua, lo cual le resulta muy atractivo.

Agua limpia y sin olores

La experta destaca varios beneficios clave que hacen de estas fuentes una gran solución para el hogar: agua limpia y sin olores. Todo el flujo pasa por unos filtros de carbón activo que eliminan la suciedad, manteniendo el agua siempre apetecible.

El aparato simula un pequeño arroyo gracias al agua en movimiento, captando la atención del felino. Al ofrecer el agua en una superficie elevada, los gatos ancianos no necesitan estirar el cuello ni agachar la cabeza hasta el nivel del suelo para beber.

Con la fuente y sus opciones de personalización del flujo (como el número de chorros), tu gato ya no sentirá la necesidad de subirse al lavabo para intentar beber del grifo.

Energía eléctrica

A pesar de sus múltiples beneficios, la experta advierte que "no todo van a ser buenas noticias". De hecho, lo primero que destaca la experta es que la bomba requiere energía eléctrica, lo que te obligará a colocar la fuente cerca de una toma de corriente, limitando su ubicación.

Además de ser más caras que un simple cuenco, requieren la sustitución periódica de los filtros conforme estos van atrapando la suciedad. Aunque hay modelos más discretos que otros, la bomba siempre genera cierto sonido durante su funcionamiento. Según afirma la experta, "no existe una fuente que sea 100% silenciosa".

La recomendación de la experta es clara: "Si tu gato bebe agua de su cuenco y se mantiene bien hidratado no necesitarás comprarle una fuente... pero la situación cambia si crees que tu felino no bebe la suficiente cantidad de agua".

En este último caso, el beneficio de comprar una fuente es enorme porque el agua en movimiento le animará a ingerir todo el líquido que necesita. Si decides dar el paso, es fundamental que a la hora de comprar te fijes en cuatro aspectos clave. La capacidad ya que dependerá del número de gatos que tengas y del tiempo que pases fuera de casa.

El material: las fuentes pueden ser de plástico, metálicas o de cerámica. "Fíjate en los decibelios; cuanto menores sean, más silenciosa será la fuente". Por último, es importante saber el número de chorros, si tienes más de un gato, ya que les permitirá beber de forma simultánea.