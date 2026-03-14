Juan Pascual, veterinario: "Un niño con una dolencia cardíaca pasó 45 minutos con un perro y se olvidó de sus problemas"

El veterinario y escritor Juan Pascual se propuso un reto tan singular como entrañable: contar ochenta historias de perros que, desde diferentes épocas y lugares del planeta, han cambiado vidas humanas. Así nació La vuelta al mundo en 80 perros (Kolima, 2026), un libro que, más allá de anécdotas curiosas, busca mostrar el papel esencial de estos animales en la sociedad contemporánea.

La idea surgió en un evento de la iniciativa Dejemos huella. Juan conoció por primera vez, el trabajo de perros entrenados para rescates, acompañamiento hospitalario o protección de mujeres maltratadas. "Si yo, siendo veterinario, desconocía ese mundo, imaginé que la mayoría de la gente tampoco lo conocía. Sentí la necesidad de explicarlo", cuenta en una entrevista con Mascotario.

De esa inquietud nació un proyecto divulgativo que se convirtió también en un viaje emocional. Entre las historias que más le impactaron está la de los perros que acompañan a niños víctimas de maltrato durante sus declaraciones judiciales.

"A esos pequeños les cuesta enfrentarse al juez, pero junto a un perro de intervención logran abrirse. El animal se convierte en su confidente; el niño no le habla al juez, le habla a su nuevo amigo".

La voz del perro

El libro está narrado desde una perspectiva poco habitual: cada historia está contada por el propio perro. "Los perros no juzgan. Describen lo que viven, sin prejuicios. Quise trasladar al lector esa mirada limpia, directa, que solo un animal puede ofrecer".

Esa elección narrativa evita el tono moralizante que a menudo acompaña los mensajes sobre maltrato, abandono o sufrimiento animal. "No es el autor quien da lecciones, es el perro quien cuenta su miedo, su hambre o su incomprensión. Su voz basta".

Historias que sanan

Documentar ochenta historias reales de épocas y lugares tan diversos fue, según el autor, "más fácil de lo esperado". "Pensaba que costaría encontrar casos tan distintos, pero fue al contrario: quedaron muchos fuera".

Al hablar de sus relatos más conmovedores, Pascual recuerda una sesión en un hospital madrileño. "Un niño con una grave dolencia cardíaca vino con su madre y su abuela desde una ciudad a más de 200 kilómetros. Durante los 45 minutos que pasaron con un Golden Retriever, olvidaron todos sus problemas. Esas intervenciones no solo ayudan al paciente; también alivian a las familias".

No todas las historias son luminosas. Algunas reflejan capítulos oscuros de la relación entre humanos y perros. Pascual menciona dos episodios históricos especialmente duros: "Durante los bombardeos sobre Londres, el gobierno británico ordenó sacrificar a cientos de miles de perros y gatos para ahorrar comida. Fue una matanza espantosa", cuenta.

"Y en Canadá, para forzar a los inuit a abandonar su vida nómada, se exterminaron sus perros de trineo. Aquello rompió una cultura ancestral".

Entre el progreso y la conciencia

El autor también reflexiona sobre cómo ha cambiado la relación entre humanos y perros en las últimas décadas. "Hoy hay más sensibilidad hacia su bienestar, aunque el abandono sigue siendo demasiado alto; También hemos dejado atrás prácticas crueles como cortar orejas o rabos".

Sobre modas recientes como la clonación de mascotas, Pascual se muestra crítico: "Clonar un perro implica sufrimiento animal —abortos, manipulación genética— y no garantiza recuperar al compañero perdido. Es mejor acudir a un criador o una protectora".

Un vínculo milenario

Tras toda una vida dedicada a los animales, Pascual admite que su formación veterinaria dejó huella en el libro: "Mi mentalidad científica me lleva a documentar todo. Todas las historias son reales, con bibliografía para quien quiera saber más".

Al cerrar este viaje literario alrededor del mundo, el autor confía en que el lector termine comprendiendo mejor la magnitud de esa alianza ancestral.

"Llevamos unos 15.000 años caminando juntos. El perro fue el primer animal domesticado, y sigue siendo nuestro compañero más fiel. Conocer su historia es, en el fondo, conocernos mejor a nosotros mismos".