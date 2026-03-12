Marta Escorsa Baqués, veterinaria: "Esta primavera será delicada para los perros porque podrán mostrarse irritables"

"El bienestar emocional de nuestras mascotas es tan importante como la salud física. Muchos de los problemas de comportamiento que vemos están relacionados con situaciones de estrés mal gestionadas", explica Marta Escorsa Baqués, Product Manager de Virbac.

La llegada de la primavera puede ser un momento delicado para ciertos animales. El aumento progresivo de las temperaturas, los cambios en la luz y la mayor actividad en el entorno pueden alterar su equilibrio habitual.

"Para perros y gatos, esta estación supone una etapa de adaptación", aunque los paseos al aire libre son más agradables. Igual que ocurre en las personas, la primavera procura variaciones físicas y ambientales que pueden influir en el bienestar emocional.

Algunos animales, más sensibles o vulnerables al estrés, necesitan un acompañamiento delicado. Un estudio de James

A. Serpell y Lauren R. Powell, "Prevalence and severity of behavior problems in dogs in the United States: A re-assessment" indica que entre el 14 % y el 28 % de los perros presentan niveles moderados a severos de ansiedad o miedo.

Y hasta el 70 % de los problemas de comportamiento pueden estar relacionados con el estrés. Los cambios de temperatura, el aumento de ruidos en el exterior, nuevas rutinas familiares o incluso un incremento de la actividad social pueden generar estrés y ansiedad en las mascotas, afectando su comportamiento y bienestar.

Señales de estrés en perros y gatos

Identificar los síntomas es el primer paso para prevenir episodios de ansiedad. En perros, el estrés puede manifestarse a través de jadeo constante, inquietud, ladridos excesivos, miedo a ciertos ruidos o incluso conductas destructivas cuando se quedan solos.

En el caso de los gatos, es frecuente observar cambios como esconderse más de lo normal, marcar con orina, mostrarse más irritables o alterar hábitos como el apetito o el aseo. En ambos casos, son señales de que algo en su entorno les está sobrepasando.

Al respecto, desde Virbac, laboratorio veterinario de referencia en salud animal, recomiendan mantener pequeñas rutinas y gestos cotidianos que ayudan a las mascotas a sentirse más seguras en esta época de cambios.

Mantener horarios estables de comida y paseos, ya que la rutina diaria es una de las principales fuentes de tranquilidad para perros y gatos. Ofrecer un espacio seguro dentro de casa, donde puedan refugiarse si se sienten sobreestimulados por ruidos o movimiento exterior.

Acompañar los cambios de forma gradual, especialmente si hay viajes, visitas frecuentes o modificaciones en el entorno familiar. Incorporar juegos de olfato y enriquecimiento ambiental, que les ayuden a liberar tensión y a concentrarse en actividades relajantes.

Siempre aconsejan consultar con el veterinario si las señales se intensifican, para valorar soluciones adaptadas a cada caso y prevenir que el estrés se cronifique.