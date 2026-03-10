Las 4 prioridades para 2026 de la Pericia Veterinaria: "Queremos el máximo rigor, claridad y solvencia"

Perivet cierra su primer año de actividad consolidando su modelo de trabajo y dando un paso estratégico en su desarrollo con el nombramiento de María Fernández Álvarez como nueva Directora Veterinaria.

La entidad, especializada en pericia veterinaria, hace balance de un ejercicio marcado por la definición de estándares, el impulso de la formación especializada y el fortalecimiento de su estructura técnica.

Un primer año de consolidación

Perivet nació con el objetivo de contribuir a la profesionalización del peritaje veterinario y a la creación de buenas prácticas, actuando como puente entre ciencia, justicia y bienestar animal.

En este primer ejercicio, el equipo identifica tres aprendizajes principales:

La demanda crece y exige criterios homogéneos. El aumento de litigios y conflictos relacionados con animales ha puesto de manifiesto la necesidad de estandarizar el análisis de la evidencia y su traslado de forma clara a los distintos actores implicados. La documentación y la trazabilidad marcan la diferencia. Un informe sólido se apoya en hechos verificables y en una revisión ordenada de la información disponible, especialmente en entornos clínicos, aseguradores y agroalimentarios. La formación es un pilar para mejorar el estándar profesional. Esta convicción se ha traducido en el impulso de programas formativos con una marcada orientación práctica.

Hito clave del año 1

"Este primer año nos ha confirmado algo esencial: cuando hablamos de peritaje, hablamos de confianza. Nuestro foco ha sido construir un método de trabajo riguroso y transparente, y acompañar al sector con formación útil, pegada a la realidad." afirma Paloma Isasia Infante, directora general del Grupo Promede.

Entre los hitos del año, Perivet subraya el lanzamiento y arranque de la primera edición del Diploma de Experto Universitario en Pericia Veterinaria, desarrollado con la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y la Facultad HM de Ciencias de la Salud, con una acogida muy positiva en su primera edición.

Consolidar la excelencia técnica

Con la incorporación de María Fernández Álvarez como Directora Veterinaria, Perivet abre una nueva etapa orientada a consolidar su liderazgo.

Graduada y Doctora en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, y Executive MBA por IESE, María Fernández Álvarez aporta un perfil de alta cualificación científica, sólida trayectoria investigadora y experiencia directiva.

A lo largo de su carrera, ha compaginado el rigor académico con responsabilidades de gestión, entre ellas la Dirección General del Grupo Veterinario Vetsalud, lo que la sitúa como una profesional con una visión integral del sector, capaz de combinar ciencia, gestión y estrategia. Su incorporación representa un impulso relevante para Perivet.

"Asumo esta etapa con el objetivo de afianzar la excelencia técnica y la calidad del proceso pericial en cada fase del trabajo. Queremos que el criterio veterinario se traslade con el máximo rigor, claridad y solvencia, y seguir consolidando a Perivet como un referente en pericia veterinaria y estándares de calidad", señala María Fernández Álvarez.

4 prioridades para 2026

De cara a su segundo ejercicio, Perivet fija cuatro líneas de trabajo prioritarias: