Ya ha entrado en vigor: Francia retirará los animales salvajes de circos y su exhibición estará prohibida desde 2028

Confinamiento en jaulas pequeñas, traslados constantes, falta de estímulos naturales, adiestramientos rígidos: los animales que son usados para los circos sufren un maltrato constante. Convertidos en herramientas de diversión para el ser humano, son obligados a vivir en condiciones extremas.

Francia ha decidido poner fin a la era de los circos con animales salvajes, en el marco de una ley histórica de protección y bienestar animal aprobada a nivel nacional. Esta medida transforma profundamente el mundo del espectáculo itinerante y responde a una sensibilidad social creciente frente al sufrimiento animal.

En noviembre de 2021, el Parlamento francés aprobó una ley específica contra el maltrato animal que incluye, entre otros puntos, la prohibición del uso de animales salvajes en los circos itinerantes.

La norma se centra en especies como leones, tigres, panteras, elefantes, osos o hipopótamos, considerados especialmente vulnerables en este tipo de espectáculos. El objetivo declarado es que estos animales dejen de ser explotados para entretenimiento humano y vivan en condiciones más acordes con sus necesidades biológicas.

La ley no solo actúa sobre los circos, sino que forma parte de un paquete más amplio de medidas que refuerzan las sanciones por maltrato, regulan la tenencia de animales de compañía y abordan otros ámbitos como la cría para peletería.

Un fin progresivo

La prohibición está diseñada de forma gradual, con un calendario de transición pensado para que los circos se adapten. Desde la entrada en vigor de la ley ya no se pueden adquirir nuevos animales salvajes, ni reproducirlos, ni crear nuevas colecciones para espectáculos itinerantes.

La etapa de expansión de estos circos quedó legalmente cerrada y solo se permite la tenencia de los animales ya existentes durante el periodo transitorio. El horizonte marcado es la retirada total de los animales salvajes de los circos itinerantes en torno a 2028, fecha a partir de la cual su exhibición estará definitivamente prohibida.

Durante estos años se pretende organizar la reubicación de los animales, la reconversión económica de las compañías circenses y el acompañamiento social de los trabajadores afectados. Se calcula que centenares de animales, especialmente grandes felinos, se verán implicados en este proceso.

El punto de mira

La ley francesa no se limita a los circos terrestres, sino que también aborda otros espectáculos con animales, como los delfinarios. Se prevé el fin progresivo de los espectáculos con delfines y orcas, dejando de permitir la cría y la importación de estos animales para fines de entretenimiento.

Además, el texto incluye la clausura de las granjas de visones destinadas a la industria peletera, otra actividad muy criticada por organizaciones de defensa animal. Se busca reducir las formas de explotación consideradas más crueles y prescindibles, poniendo el foco en usos ligados al ocio o al lujo más que a necesidades básicas.

La decisión de Francia se enmarca en una tendencia internacional creciente a limitar o prohibir el uso de animales en espectáculos itinerantes. Este cambio no solo responde a razones éticas, sino también a las expectativas de un público que, en gran parte, ya no acepta ver animales salvajes en jaulas o realizando trucos.