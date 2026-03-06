María Becerra, cantante, y su amor por los animales: más de 40 perros adoptados y rescatados a lo largo de su vida

En muchas de sus anécdotas aparece siempre la misma imagen: la de una nena que se detiene en la calle cada vez que ve un perro solo. Esa es María Becerra. Ese gesto simple, el de agacharse, hablarles bajito y ofrecer una caricia, parece haber sido el punto de partida de todo. Ahora, más allá de "La Nena de Argentina", su identidad es también la de chica de los perros.

Con los años cambió el escenario –pasó del barrio humilde a las giras internacionales–, pero no cambió el impulso de frenar todo cuando hay un hocico temblando delante suyo. Es un vínculo profundo, cotidiano, lleno de decisiones concretas que transforman la vida de muchos animales.

Hace pocos días, María participó en un evento de adopción organizado junto a la ONG PAWS4you Rescue en The Underline, en Coral Gables, Florida, mientras estaba de gira por Estados Unidos. Allí recorrió los stands, conoció a varios perros rescatados y terminó enamorándose de un cachorro en particular, al que levantó en brazos y comenzó a mimar frente a las cámaras.

La conexión fue inmediata: en las historias que subió a Instagram se la ve sonriendo, abrazando al perrito y repitiendo frases de ternura mientras decide si sumarlo o no a su familia. En uno de los clips, incluso admite que "todos" los perros le gustan, dejando en claro lo difícil que le resulta elegir solo uno.

La videollamada con J Rei

Antes de confirmar la adopción, María hizo una videollamada a su pareja, el músico J Rei, para compartir el momento y consultarle qué pensaba de llevar al cachorro a casa. Mientras enfocaba al perrito, se la escucha decirle: "Mirá lo que es, amor", visiblemente emocionada.

Del otro lado, J Rei respondió con entusiasmo: "Unas ganas de hacerle el pasaporte y traérnoslo", dejando claro que ambos estaban en sintonía con la decisión. La charla terminó con María confesándole que lo llamaba justamente para eso y explotando de alegría cuando él apoyó la adopción.

El número 40

Con este cachorro, María alcanzó la cifra simbólica de 40 perros adoptados o rescatados a lo largo de su vida, entre animales propios y perros en tránsito que ha ayudado a sacar de la calle.

Medios y cuentas de noticias destacaron el gesto y lo titularon explícitamente como la adopción de su "perrito número 40", subrayando su constancia en la causa animal.

Más allá de la anécdota, este perro refuerza una línea de conducta: cada vez que puede, incluso en medio de premios y giras, la cantante prioriza visitar refugios, sumarse a jornadas de adopción y usar su visibilidad para que otros animales también encuentren familia.

Este último rescate en Miami se convirtió así en un nuevo capítulo de una historia donde la fama y el amor por los perros avanzan siempre de la mano.