Un experto en animales: "Es importante que el nombre sea corto para que tu hámster se pueda relacionar con él"

Elegir el nombre adecuado para una nueva mascota es un paso emocionante y fundamental para establecer un vínculo con ella.

En un entrañable vídeo del canal de YouTube "Roedores Felices", el creador y experto comparte sus mejores estrategias y reflexiones para nombrar a estos pequeños compañeros de vida, basándose en su propia experiencia.

Los protagonistas: Jerry y Benji

Para ilustrar su experiencia y conectar con su audiencia, el experto comienza presentando a sus propias mascotas de forma muy personal. Primero nos presenta a Jerry, detallando que "es un hámster sirio, ya tiene casi 3 años, le falta aproximadamente un mes para cumplir".

Con un tono conmovedor, el creador se sincera sobre la etapa de vida de su mascota, admitiendo que "ya está un poco viejito y posiblemente tristemente le quede muy poco tiempo de vida".

Por otro lado, presenta a su mascota más joven, afirmando: "tengo a benji, un hámster ruso que tiene aproximadamente 8 meses". Tras esta emotiva introducción, el vídeo se centra en ofrecer ideas prácticas para la audiencia.

La regla de oro

El experto destaca que, más allá de la originalidad, la simplicidad es el factor más fundamental a la hora de elegir cómo llamar a tu mascota. En sus propias palabras, enfatiza que "es muy importante que el nombre sea corto y de muy fácil recordación para que así tus hamsters se puedan relacionar fácilmente con él".

Un nombre demasiado largo o complejo dificultará que el roedor logre identificarlo. Además sugiere dos grandes fuentes de inspiración para tomar la decisión perfecta.

Recomienda observar detalladamente al animal, sugiriendo que "podemos encontrar un nombre que vaya acorde al pelaje de nuestro hámster si tiene manchas y de un solo tono o si es muy peludo".

También la actitud del animal en su día a día es una excelente guía. El experto aconseja usar algún nombre que vaya acorde "con su comportamiento", dando ejemplos concretos: "si es un hámster un poco... grave o si por el contrario muy juguetón, si le gusta dormir".

El proceso de aprendizaje

Una vez elegido el nombre, el siguiente gran reto es lograr que el hámster acuda o responda a él. El creador es realista y advierte a los dueños primerizos: "ten en cuenta que puede ser que nuestro hámster apenas le pongamos el nombre no vaya a responder cuando lo llamemos".

Sin embargo, anima a su audiencia asegurando que es algo que se podrá lograr si tenemos mucha paciencia y lo intentamos poco a poco. La técnica infalible que recomienda consiste en el refuerzo y la asociación positiva.

El experto explica el método paso a paso: "cuando vayamos a darle la comida podemos pronunciar varias veces su nombre y así él lo irá relacionando con que cuando lo llamemos por ese nombre es porque le vamos a dar comida o lo vamos a sacar a dar algún paseo por ejemplo".

De esta forma, el animal empezará a vincular el sonido de su nombre con experiencias agradables y recompensas.