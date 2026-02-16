Larry the Cat, del refugio al 10 de Downing Street: 15 años patrullando la política británica a la caza de roedores

Todos conocemos a Larry the Cat, o, como mínimo, hemos oído hablar de él. Blanco y gris, es el célebre gato residente del 10 de Downing Street en Londres: una de las figuras más estables y queridas de la vida política británica.

Desde 2011 no ha pasado un solo día sin cumplir con sus funciones, y este año celebra 15 años como "Chief Mouser to the Cabinet Office". El título le fue concedido formalmente por el Gobierno británico, aunque otros gatos cazadores ya habían patrullado antes los pasillos de Downing Street.

Recibe a los invitados en la residencia, inspecciona las medidas de seguridad, evalúa la comodidad de los muebles antiguos para sus siestas y mantiene a raya a la población de roedores.

Este mes se ha convertido oficialmente en el gato con más años de servicio en ese puesto. Imperturbable, sigue patrullando su territorio, aunque el paso del tiempo haya ralentizado un poco su trote.

Cazador de ratones

Fue adoptado el 15 de febrero de 2011 por el entonces primer ministro David Cameron para intentar solucionar el problema de ratas que desbordaba la residencia oficial de los líderes del Reino Unido.

Cameron lo eligió por sus dotes como cazador de ratones y lo adoptó a través de la protectora Battersea Dogs & Cats Home de Londres, específicamente para llevarlo a vivir y "trabajar" en el 10 de Downing Street.

Hasta entonces, Larry había sido un gato callejero, hasta que el refugio le ofreció un techo bajo el que cobijarse durante un tiempo. A su llegada a Downing Street se pensó en él como mascota para los hijos de Cameron, pero enseguida fue presentado al público como el nuevo "Chief Mouser", encargado de controlar los roedores en la residencia del primer ministro.

Lazy Larry

Sus primeras semanas resultaron decepcionantes para la prensa sensacionalista, que criticaba su aparente falta de instinto cazador. Lo apodaron "Lazy Larry", aunque el tiempo acabaría demostrando justo lo contrario.

Su primera captura documentada llegó en agosto de 2012 y fue celebrada como su primer gran trofeo público, exhibido en el césped frente a la residencia. Desde entonces, no ha dejado pasar la ocasión de estar a la altura de su cargo.

Larry ha convivido con seis primeros ministros distintos en el número 10: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Keir Starmer. Ha compartido los momentos más importantes de la política inglesa de los últimos 10 años y no se ha movido de su casa.

A menudo aparece sentado frente a la icónica puerta negra, robando planos en las fotos oficiales y vigilando su territorio, siempre alerta ante sus peores enemigos: ratones, palomas y cualquier intruso que se atreva a desafiar al auténtico dueño de Downing Street.