Elisendra Saperas, veterinaria, desvela cómo proteger a tu perro y gato del frío extremo: "Evita salir a las 7 de la mañana"

Un perro y un gato debajo de una manta en un sofá. Istock

El invierno de 2026 ha comenzado con fuerza en España, marcado por temperaturas bajo cero y varios avisos de nivel rojo por frío extremo.

En esta época del año, cuidar de las mascotas requiere una atención especial, ya que los cambios de temperatura, la menor exposición a la luz y la reducción de la actividad física pueden afectar su salud, estado de ánimo y comportamiento.

Los efectos del clima no solo se notan en los animales que viven al aire libre. Incluso las mascotas que pasan la mayor parte del tiempo dentro de casa sufren las consecuencias del aire seco generado por la calefacción y las alteraciones en las rutinas diarias.

"El cuidado de los animales en esta época del año es crucial ya que esto ayuda a mantener la salud, prevenir enfermedades y apoyar su bienestar", explica Elisenda Saperas, veterinaria y responsable de comunicación de Purina.

Los más vulnerables

Durante estos meses de frío, los animales más sensibles a las bajas temperaturas son los cachorros, gatitos, perros de razas pequeñas y las mascotas de edad avanzada. Todos ellos corren un mayor riesgo de sufrir hipotermia o problemas derivados de la exposición prolongada al frío.

Además, la reducción de las horas de luz y de actividad al aire libre puede afectar también su estado de ánimo. "En invierno tendemos a reducir los paseos y las actividades al aire libre, lo que puede llevar a que nuestras mascotas muestren signos de aburrimiento, irritabilidad o apatía", apuntan desde Purina.

Un invierno más confortable

Para garantizar que perros y gatos pasen un invierno seguro y cómodo, los expertos comparten algunas recomendaciones prácticas adaptadas a cada necesidad:

Crear un entorno cálido. Siempre que sea posible, las mascotas deben permanecer dentro del hogar. Si viven al aire libre, es fundamental habilitar un espacio bien resguardado y aislado. En los días más fríos, puede ayudarse con mantas o prendas de abrigo para los animales de pelo corto o menor tamaño. Cuidar la alimentación. Aunque no es necesario ofrecer alimentos calientes, sí puede ser conveniente ajustar la dieta en función del nivel de actividad o del tiempo que el animal pase en exterior. "Tu veterinario sabrá recomendarte la mejor opción para tu mascota", recuerdan desde Purina. Atención al aseo. El baño puede mantenerse con la misma frecuencia que en otras estaciones, pero el secado debe ser mucho más cuidadoso. "No debemos dejar nunca al animal con el pelaje húmedo ni sacarlo al exterior justo después del baño", advierten los expertos. Promover la actividad física. El ejercicio es clave para mantener el calor corporal y la buena salud. En el caso de los perros, se recomienda realizar paseos evitando las horas más frías o, si las condiciones lo permiten, juegos en interior. Para los gatos, los juguetes interactivos son una excelente opción para mantenerlos activos dentro de casa. Cuidar a los animales mayores. Las mascotas senior requieren especial atención durante esta época. "Son más sensibles al frío y más propensos a presentar rigidez o dolor articular", precisa Saperas. Hacer revisiones veterinarias, protegerlos de las temperaturas bajas y adaptar su nivel de ejercicio son medidas esenciales para su bienestar.

Pequeños gestos que marcan la diferencia

Con simples hábitos y una rutina adaptada, el invierno puede ser una estación segura también para las mascotas. Observar su comportamiento, ajustar la alimentación y seguir las indicaciones profesionales son pasos fundamentales para mantener su bienestar.

"Con pequeños gestos y una atención adaptada a cada etapa de la vida, el invierno puede convertirse en una estación segura y confortable también para las mascotas", concluye Elisenda Saperas.